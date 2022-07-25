Hollywood yönetmenlerinden Bob Rafelson hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hollywood yönetmenlerinden Bob Rafelson hayatını kaybetti

25.07.2022 11:26
Hollywood yönetmenlerinden Bob Rafelson hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Oscar ödüllü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesi, ünlü yönetmenin cumartesi akşamı Colorado'daki Aspen kasabasındaki evinde öldüğünü bildirdi.

Rafelson, 1970'te senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı "Five Easy Pieces" filmiyle 2 dalda Oscar aldı.

Ünlü yönetmen, 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği "The Monkees" televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri'ne layık görüldü.

1960 ve1980'li yıllar arasında getirdiği yeni film yapım teknikleri ile Hollywood film endüstrisine katkı sağlayan Rafelson'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmler arasında "Head (1968)", "Easy Rider (1969)", "The Last Picture Show (1971)", "The King of Marvin Gardens (1972)", "The Postman always rings twice (1981)", "Black Widow (1987)" ve "Mountains of the Moon (1990)" yer aldı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra lise aşkı Toby Carr ile evlenen ve 2000'li yılların başında Hollywood macerasına ara veren ünlü yönetmen, ikinci eşi Taurek Rafelson ve iki oğluyla Aspen'de yaşıyordu.

Rafelson'un ilk evliliğinden de bir oğlu vardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollywood yönetmenlerinden Bob Rafelson hayatını kaybetti - Son Dakika

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