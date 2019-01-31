Holokost İle Yüz Yüze Sergisi Açıldı

"Holokost ile Yüzyüze" sergisi 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde açıldı. Kalabalık bir ziyaretçi grubu ve cesitli ülkelerin konsolos ve konsolosluk gorevlilerinin katılımıyla açılan sergi medyada geniş yer buldu.

Sergi açılışında konuşan Hahambaşı Rav İsak Haleva ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel geçmişle yüzleşmenin önemine vurgu yaptı.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Ressam Yusuf Tolga Ünker'in Yad Vashem ve United States Holocaust Memorial Museum'dan aldığı izinlerle renklendirdiği Holokost fotoğraflarından oluşan "Holokost ile Yüzyüze Sergisi" Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul BasKonsolosluğu'nun sponsorluğunda 24 Ocak Perşembe günü Müzedeaçıldı.

Serginin açılışında Hahambaşı Rav İsak Haleva veAlmanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel konuştu. Piyanist Renan Koen "Holocaust Remembrance & Before Sleep" çalışmasından bir dinleti sundu.

Hahambaşı Rav İsak Haleva, yaptığı konuşmada, yaşananları görsel yolla hatırlamanın önemine vurgu yaparak, "Gözlerinize bakiyorum, herkesin gozunde bir aci var" dedi ve ekledi:

"Holokost ile Yüz Yüze' sergisinde paydaş olan insanlık tarihinin bu kapkara dönemiyle yüz yüze gelmekteki dik duruşu nedeniyle Federal Alman Cumhuriyet'in İstanbul Başkonsolosu'na dik duruşları için teşekkür ederim."

Hahambaşı, çalışmaları için Yusuf Tolga Ünker'e ve 500. Yıl Vakfı'na "teşekkür ederim. Dilerim ki yüce Tanrı insanlığa bir kez daha böylesine acılar yaşatmasın" dileğinde bulundu.

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel konusmasinda, sergiye verdikleri destekle ilgili, "Bu çok yürekten gelen bir istek, çünkü yaşanan acıların hatırlanması gerektiğine inanıyorum, bu yüzden de yapılması gereken ne varsa yapılması gerektiği inancındayım" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın "Holokost'ta Almanların Yahudiler'e karşı işlediği korkunç suçlar ülkemizi tarihi bir sorumluluk yüklemenin ötesinde siyasi eylem ve kararlarımız için derin bir motivasyondur" sözlerini ileten Reiffenstuel, şöyle devam etti:

"Tolga Ünker tarihi siyah-beyaz fotoğrafları renklendirerek geçmişi şimdiye taşımış ve bir kere daha geçmişle yüzleşilmesini sağlamıştır.

Bu fotoğrafların renklendirilmesi yaşananların sadece geçmişte kaldığını değil, günümüzde de yaşanabileceği hissini yaratıyor. Sanatçının buradaki hedefi tarihi gerçekleri daha güçlü şekilde hissetmemize yardımcı olmak ve aynı zamanda böyle bir dehşetin bir daha asla yaşanmamasını sağlamaya katkı yapmak.

Gerçekler bazen şoke edici olabilir ama gerçeklerin görmezden gelinmesi, tekrar yaşanmasına yol açabilir. Böylesine bir insanlık ayıbının tekrar yaşanmaması adına geçmişle yüzleşmeli ve bundan ders çıkarmalı. Holokost'ta Almanların Yahudiler'e karşı işlediği korkunç suçlar ülkemize tarihi bir sorumluluk yüklemenin ötesinde siyasi eylem ve kararlarımız için derin bir motivasyondur" dedi.

Sergi 30 Mart tarihinde kadar ziyaret edilebilecek.