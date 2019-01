Holokost Kurbanları Ankara'da Anıldı

Ankara Üniversitesi, "Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" vesilesiyle bir tören düzenledi.

Ankara Üniversitesi, "Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" vesilesiyle bir tören düzenledi.



Üniversitenin rektörlük binasında gerçekleşen törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, büyükelçiler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.



Tören, Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan Lima Amato isimli Yahudinin hayat hikayesini konu alan belgesel gösterimiyle başladı.





Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakçı, törende yaptığı konuşmada Nazi rejiminin katlettiği, Holokost kurbanı milyonlarca Yahudi'yi saygıyla andığını belirterek, Birleşmiş Milletler'nin 2005'te Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu kararla 27 Ocak tarihini Holokost Kurbanlarını Anma Günü olarak kabul ettiğini hatırlattı.



Kaymakçı, "Nazi rejimi, zararlı unsurlar olarak gördüğü milyonlarca Yahudiye ek olarak, Romanları, eşcinselleri, fiziksel ve zihinsel engellileri topluca katlederek Holokost gerçekleşmiştir." dedi.



"Anti-semitizmin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının dünyada hala artış gösteriyor olması kaygı vericidir." diyen Kaymakçı, Avrupa'nın ortak değerler birliği olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'de ayrımcılığım bir suç olduğunun altını çizen Kaymakçı, "Ülkemizde anti-semitizmi de kapsayan her türlü ayrımcılık kanunlarımızca yasaklanmakta ve cezalandırılmaktadır. Etnik ve dini kimliklerin nefret objesi haline getirilmesinin ve bununla yeterince mücadele edilmesinin nelere yol açabileceğini en elim örneği Holokost'tur." dedi.



"Holokost eşi benzeri olmayan bir zülüm"



Ankara Üniversitresi Rektörü Erkan İbiş, Holokostta yaşımını yitirenleri saygıyla andığını belirterek, Holokost'u, insanın can, onur ve yaşama hakkını ortadan kaldıran insanlık dışı bir eylem olarak tanımladı.



"Holokost eşi benzeri olmayan bir zülüm" ifadelerini kullanan İbiş, Ankara Üniversitesi olarak her zaman terör, şiddet ve ayrımcılığa karşı çalışma yürüttüklerini söyledi.



Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, yaklaşık 70 yıl önce gerçekleşen Holokost'un bugün hala kendisini farklı şekilde hissettirebildiğini belirtti. Acıların hepsinin kutsal olduğuna değinen İbrahimzadeh, ayrımcılıkların ve nefret suçlarının sevgi ve eğitimle aşılabileceğine işaret etti.

