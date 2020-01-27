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Holokost'un İtalyan tanığı: Auschwitz beni hiçbir zaman terk etmeyecek
6 saat önce
Segre, Nazilerin ölüm kampında 1943-1945 yılları arasında yaklaşık iki yıl geçirdi. Bu süreçte kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verildiği 3 "seçmeyi" de sağ olarak atlattı.
Liliana Segre evinden alınıp Nazi Almanya'sının milyonlarca insanın öldürüldüğü en büyük toplama kampı Auschwitz'e götürüldüğünde sadece 13 yaşındaydı. Kampa ulaştıklarında babasından ayrıldı ve onu bir daha hiç görmedi.
Segre, Nazilerin ölüm kampında 1943-1945 yılları arasında yaklaşık iki yıl geçirdi. Bu süreçte kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verildiği 3 "seçmeyi" de sağ olarak atlattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:43
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