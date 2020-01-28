Son Dakika › Dünya › Holokost'un üzerinden 75 yıl geçti: 'Nazi avcıları' savaş suçlularını aramayı sürdürüyor - Son Dakika Dünya
Holokost'un üzerinden 75 yıl geçti: 'Nazi avcıları' savaş suçlularını aramayı sürdürüyor
6 saat önce
Simon Wiesenthal Merkezi, Yahudi Katliamı'nda suç işleyenlerin izinin sürülmesi ve yargı karşısına çıkarılmasında kilit rol oynuyor.
Simon Wiesenthal Merkezi, Yahudi Katliamı'nda suç işleyenlerin izinin sürülmesi ve yargı karşısına çıkarılmasında kilit rol oynuyor. Holokost'tan 75 yıl sonra 'savaş suçluları avı' sürüyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:48
Son Dakika Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı Son dakika: Süleymani suikastını planlayan CIA yetkilisinin Afganistan'da düşen uçakta bulunduğu iddia edildi Koronavirüs Almanya'ya da sıçradı Ormanda 34 gün meyve yiyerek hayatta kalan anne ve çocukları bulundu