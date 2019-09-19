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Holosko: "Bence Burak Yılmaz çok büyük futbolcu"

2 saat önce

Kenan Başaran / Spor Arena Özel RöportajBeşiktaş'ın eski Slovak futbolcusu Filip Holosko, siyah beyazlılara transferinde Manisa'ya verilen Burak Yılmaz'a mesaj yolladı.

Holosko:

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Beşiktaş'ın eski Slovak futbolcusu Filip Holosko, siyah beyazlılara transferinde Manisa'ya verilen Burak Yılmaz'a mesaj yolladı.


Bratislava'da konuştuğumuz Holsko, önce Slovan Bratislava'yı yorumladı: "Slovakya'nın en iyi takımı. Kolay maç olmayacak. Beşiktaş da iyi başlamadı lige. Ama Bratsilava da taraftarsız oynayacak. Bence savunmada bekleyecekler. Kontra oynayacaklar."


BURAK ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU


Beşiktaş, Holosko'yu almak için Manisa'ya Burak Yılmaz, Koray Avcı ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Holosko o günleri de anlatıp Burak'a seslendi:


"O zaman Ertuğrul Sağlam beni çok istemişti. Manisa'da en çok gol atan ikinci oyuncuydum. Semih Şentürk gol kralı ben de ikinci olmuştum. Ertuğrul Hoca isteyince ben de kabul ettim çünkü Beşiktaş büyük bir takım. O zaman Burak Yılmaz, Koray Avcı ve artı paraya Manisa'ya verildi ben de Beşiktaş'a transfer oldum. Burak sonra Fenerbahçe, Eskişehir, Tranzonspor, Galatasaray ve Çin'de oynadı. Sonra Beşiktaş'a geri döndü. Bence Burak çok büyük futbolcu. Keşke Bratislava maçında da oynasaydı. Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Ona şunu söylemek istiyorum: Çabuk iyileş ve takıma katıl."


BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTERİM


Beşiktaş'ta en iyi sezonunun 2008-09 olduğunu belirterek, "Şampiyon olduk ve ben de 15 gol atmıştım. Samet Aybaba'lı sezonum da iyiydi" dedi.


Holosko, fırsat doğması halinde menajer veya hoca olarak Beşiktaş'a dönmek istediğini de söyleyerek, "İki çocuğum Beşiktaş'tayken doğdu. Beşiktaş hep kalbimde, çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Filip Holosko, Burak Yılmaz, Manisa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:45 
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