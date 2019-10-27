Son Dakika Haberleri: Holstein Kiel - Bochum maçında yedek oyuncu penaltı yaptırdı!
Son Dakika Spor Holstein Kiel - Bochum maçında yedek oyuncu penaltı yaptırdı!

Holstein Kiel - Bochum maçında yedek oyuncu penaltı yaptırdı!

31 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | Almanya 2. Ligi'nde Holstein Kiel ile Bochum arasında oynanan karşılaşmada futbol tarihinde eşine ender rastlanacak bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Holstein Kiel - Bochum maçında yedek oyuncu penaltı yaptırdı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Almanya 2. Ligi'nde Holstein Kiel ile Bochum arasında oynanan karşılaşmada futbol tarihinde eşine ender rastlanacak bir penaltı pozisyonu yaşandı.


Müsabakanın 36. dakikasında Bochum atağında dışarı giden topu, saha kenarında ısınan futbolcu Michael Eberwein ayağıyla durdurdu.


Maçın orta hakemi Timo Gerach'ı uyaran VAR, topun tamamının çizgiyi geçmediğini ve Michael Eberwein'nın müdahalesinin penaltı olduğunu iletti. Pozisyonu kenarda izleyen Gerach, oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı ve ardından beyaz noktayı gösterdi


Bochum forması giyen Ganvoula, penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağlasa da karşılaşma 2-1 Kiel'in üstünlüğüyle sona erdi.


KURAL 2017'DE HAYATA GEÇTİ


2017 yılında yürürlüğe giren kurala göre; rakip takımın herhangi bir oyuncusu ya da görevlisinin devam eden oyunda sahayı tamamen terk etmeyen topa müdahale etmesi penaltı olarak değerlendiriliyor.

Holstein, Almanya, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sumudica sert konuştu: Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım
Lewandowski'nin rekor kırdığı maçta Bayern Münih rahat kazandı Gustavo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı Şenol Güneş'in, asansör sırası beklerken kendisine tepki gösterenlere verdiği cevap güldürdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 13:57:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Holstein Kiel - Bochum maçında yedek oyuncu penaltı yaptırdı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]