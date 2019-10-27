Holstein Kiel - Bochum maçında yedek oyuncu penaltı yaptırdı!

Spor Arena Dış Haberler | Almanya 2. Ligi'nde Holstein Kiel ile Bochum arasında oynanan karşılaşmada futbol tarihinde eşine ender rastlanacak bir penaltı pozisyonu yaşandı.



Müsabakanın 36. dakikasında Bochum atağında dışarı giden topu, saha kenarında ısınan futbolcu Michael Eberwein ayağıyla durdurdu.



Maçın orta hakemi Timo Gerach'ı uyaran VAR, topun tamamının çizgiyi geçmediğini ve Michael Eberwein'nın müdahalesinin penaltı olduğunu iletti. Pozisyonu kenarda izleyen Gerach, oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı ve ardından beyaz noktayı gösterdi



Bochum forması giyen Ganvoula, penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağlasa da karşılaşma 2-1 Kiel'in üstünlüğüyle sona erdi.



KURAL 2017'DE HAYATA GEÇTİ



2017 yılında yürürlüğe giren kurala göre; rakip takımın herhangi bir oyuncusu ya da görevlisinin devam eden oyunda sahayı tamamen terk etmeyen topa müdahale etmesi penaltı olarak değerlendiriliyor.