HOM Design Center'ın Ev Sahipliği Yaptığı "İçten Konuşmalar" Başladı!

Moderatörlüğünü iç mimar Gül Merve Yılmazer'in yaptığı etkinlikte, Stella Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, Cumba Selection Satış ve Pazarlama Koordinatörü Engin Sezgin, Halsa Satış Müdürü Hakan Erendemir ve iç mimar Onur Aygenç konuşmacı olarak yer aldı.

Eroğlu Yapı'nın, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tasarım ve dekorasyon markalarını tek çatı altında toplayan Skyland İstanbul bünyesindeki yeni alışveriş merkezi HOM Design Center, sektör profesyonellerini bir araya getiren etkinliklere bir yenisini ekledi. Her ayın son Perşembe günü, Mimarşiv işbirliğinde "İçten Konuşmalar" serisine ev sahipliği yapacak olan merkez, gerçekleştirilen ilk buluşmada alanlarında uzman çok sayıda konuğu Inspiration Area'da bir araya getirdi. Etkinlik öncesi kısa bir konuşma yapan Eroğlu Yapı Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Saygıoğlu, HOM Design Center'da bulunan Inspiration Area'da yıl boyunca iç mimarlık, tasarım, dekorasyon ve sanat dünyasından önemli isimleri ağırlayacaklarını vurguladı. Saygıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tasarım ve dekorasyon markalarını tek çatı altında buluşturan bu benzersiz merkezde, MIMARSIV işbirliğinde düzenlenen "İçten Konuşmalar" serisine ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Her ay yeni konular etrafında şekillenen bu konuşma serisi ile, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, iç mimaride bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağlayacağız. Birlikte, tasarım trendlerini, ünlü markaların seçkin tasarımlarını, ilham veren tasarımcıları ve yepyeni fikirleri keşfedeceğiz."

İç mimarların yeni buluşma merkezi

Gül Merve Yılmazer'ın moderatörlüğünde düzenlenen "İçten Konuşmalar" serisinin ilkinde, Stella Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, Cumba Selection Satış ve Pazarlama Koordinatörü Engin Sezgin, Halsa Satış Müdürü Hakan Erendemir ve iç mimar Onur Aygenç, yeni tasarım trendleri ve HOM Design Center'ın sektöre getireceği farklılıklar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbeti çok sayıda iç mimar, MOBDER üyesi ve HOM Design Center markalarından temsilci takip etti.