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Homa Dalyanı su kuşlarına yuva olmaya devam edecek - Son Dakika

Homa Dalyanı su kuşlarına yuva olmaya devam edecek

27.08.2021 11:06

Cumhurbaşkanı kararıyla yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilen İzmir Kuş Cenneti'ndeki Homa Dalyanı, bu sayede su kuşlarına yaşam alanı olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilen İzmir Kuş Cenneti'ndeki Homa Dalyanı, bu sayede su kuşlarına yaşam alanı olmaya devam edecek.

Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor. İzmir'in Çiğli ve Menemen ilçeleri sınırlarında yer alan Gediz Deltası Sulak Alanı (İzmir Kuş Cenneti), tuzcul ve tatlı su ekosistemleri, koylar, tuzlalar ve lagünlerden (dalyan) oluşuyor.

Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan delta halen yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de allı turna olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan bölge, her mevsim çok sayıda su kuşuna yuva oluyor. Yaban hayatı geliştirme sahası olarak belirlenen İzmir'in son dalyanı olma özelliği taşıyan Homa Dalyanı ise bu alandaki büyük bir sahayı kapsıyor. Saha içinde yer alan Çamaltı Tuzlası'nın tuz tavaları, başta flamingolar olmak üzere pek çok kuş türünün besini olan canlıları barındırıyor.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine eğitim, araştırma ve uygulama amacıyla tahsis edilen Homa Dalyanı'nın, yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilmesinin burada yaşayan kuş türlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için önemli olduğu belirtiliyor.

Leukai Antik Kenti'ni oluşturan 1. Derece Arkeoloji Sit Alanı Üçtepeler mevkisi, Çamaltı Tuzlası ve dünyanın önde gelen yapay üreme adalarından birinin de içinde yer aldığı Homa Dalyanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğünce korunuyor.

"İnsan faktörünün en aza indirilmesi gerekiyor"

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Şen, AA muhabirine, söz konusu bölgenin İzmir'in son dalyanı olduğunu belirterek bu anlamda bir çalışma yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Bölgenin Cumhurbaşkanı kararıyla "Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak belirlenmesinin kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Şen, "Bu sayede İzmir'imizin önemli doğal alanlarından Homa Dalyanı olası tehlikelerden korunmuş olacak. Yürütülecek çalışmalarla alanın hak ettiği değere ulaşmasını istiyoruz. Burada diğer canlılar için insan faktörünün en aza indirilmesi gerekiyor. "dedi.

Prof. Dr. Halil Şen, üniversite olarak kendilerine tahsis olan bölgedeki 1800 hektarlık alanda çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Homa Dalyanı su kuşlarına yuva olmaya devam edecek
Homa Dalyanı su kuşlarına yuva olmaya devam edecek
Homa Dalyanı su kuşlarına yuva olmaya devam edecek
Homa Dalyanı su kuşlarına yuva olmaya devam edecek

cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz, Gediz Nehri, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Homa Dalyanı su kuşlarına yuva olmaya devam edecek - Son Dakika


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