Son Dakika Haberleri: Home-Office Çalışanlar İçin Dekorasyon Önerileri

Home-Office Çalışanlar İçin Dekorasyon Önerileri

1 saat önce

Evinizde home-office çalışmak için ayırdığınız bir oda var. Ancak nasıl dekore edeceğinizi bilemiyorsunuz. Bursa çıkışlı f2ms Grup Mimarlarından Mimar Figen Erdağ Demircan evde çalışmak isteyenlere önerilerde bulunuyor.

Home-Office Çalışanlar İçin Dekorasyon Önerileri, System.String[]

Çare Minimalizm

Öncelikle bu odayı bir ardiye gibi kullanmaktan vazgeçin. Bu oda artık sizin iş yeriniz. Gereksiz tüm eşyaları çıkarın. Daha sonra işinizde kullanacağınız evrakları dosyalara yerleştirin; ekipmanların sadece gerekenlerini alın. Kullanmadığınız bir dvd playerın yeri çalışma alanınız değil. Bu tip eşyaları ikinci el uygulamalarından satışa çıkarabilirsiniz.

Mekanı basit bir şekilde planlayın. Güzel bir ahşap masa, rahat bir çalışma koltuğu işinizi görecektir.

Doğal, nötr renkler seçin. Bu sayede dikkatiniz dağılmaz. Biraz sıcaklık katmak içinse doğal birkaç bitkiden faydalanabilirsiniz.

Kilim Farkı!

Home-office'inizde nötr renklere en çok yakışan şey tarzınızı yansıtan bir kilim olacaktır. Sadece bir kilim almak için alışverişe çıkmaktan çekinmeyin ve bu konuda rahat olun. Modern çizgiler ya da geometrik desenler, çiçekli ya da tek renk... Size hangisi en cazip geliyorsa alın ve serin.

Işıktan faydalanın

Çalışma masanızı pencerenin önüne yerleştirin. Böylelikle çalışırken gün ışığından faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra iyi bir aydınlatma seçmeyi unutmayın. Gece çalışırken de rahat olmanız çok önemli.

Saklama Üniteleri Önemli

Açık raf sistemi ile kutular içinde malzemelerinizi saklayabilir, gerektiğinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Kutu, sepet gibi detaylar çalışma alanınıza hem renk katar, hem de fonksiyoneldirler.

Oturma Alanı

Odanıza davet ettiğiniz kişiler için tekli bir kanepe ve sehpa işinizi kolaylaştıracaktır. Üstelik yanına koyduğunuz bir lambader ile bu alanı okuma ve dinlenme alanı olarak da kullanabilirsiniz.

Motivasyon

Mutfak masası yerine çalışma alanınızda çalışabilmek için motivasyona ihtiyacınız var. En sevdiğiniz fotoğrafları duvarlara asmak, güzel bir sanat eserini çalışma alanınıza koymak motivasyonunuzu artırabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:56 Kaynak: Bültenler

Dekorasyon, Kadın, Güncel
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