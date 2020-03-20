"Home Office"çilere tavsiyeler: İşle özeli karıştırmayın - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Home Office'çilere tavsiyeler: İşle özeli karıştırmayın - Son Dakika

"Home Office"çilere tavsiyeler: İşle özeli karıştırmayın

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle evde çalışmak zorunda kalanların sayısı artıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde çalışmak zorunda kalanların sayısı artıyor. Okulların kapanması nedeniyle çocuklar da evdeyse "home office"çilerin işi daha da zorlaşıyor. İşte uzman tavsiyeleri...Yeni tip koronavirüsün hızla yayılmasını engellemek için birçok ülkede yüz binlerce kişi ofis yerine evden çalışmaya başladı. Yıllar boyunca iş yerinde çalışmaya alışmış insanlar için bu yeni bir durum. Büro organizasyonu konusunda Almanya'nın önde gelen danışmanlarından Jürgen Kurz, evi ofis olarak kullanmak zorunda kalanlara "özel hayat ile işi" tamamen birbirinden ayırmayı tavsiye ediyor. Bunun çok kolay olmadığını belirten Kurz, "İnsanın gözüne bulaşıklar veya çamaşır sepeti takılınca, ofis işini bırakıp, ev işi yapmaya başlama" riski bulunduğunu söylüyor.


Ev işi ile ofis işini birbirinden ayırmak için önerilerde bulunan Kurz, "Kurallar koymanın ve ritüeller" oluşturmanın önemine dikkat çekiyor. "Evde ofis işi yapmak için üstünüzü değiştirin, ayakkabı giyin" diyen Kurz böylelikle beyine "hazırım" sinyali gönderildiğini belirtiyor. Aynı şekilde iş gününü kesin bir şekilde sonlandırmak gerektiğini vurgulayan Kurz, bunun için "çalışma masasının üzerini toplamayı, kağıt çöpünü boşaltmayı veya yürüyüşe çıkmayı" öneriyor.


Hedef belirlemek önemli Evde de insanın dikkatini dağıtabilecek faktörler bulunduğunu belirten Kurz, bunun için evde çalışırken bazı hedefler belirlemenin önemli olduğunu dile getiriyor. Bir gün öncesinde bir işi bitirmeyi hedeflemeyi öneren Kurz, "İş süresince bu projeye yoğunlaşın, mümkünse o gün o işi bitirin" diyor. Evde çalışırken de ara vermek gerektiğini belirten Kurz,"ekip ruhunu korumak için" iş arkadaşlarıyla da telefon veya video üzerinden haberleşmeyi tavsiye ediyor.


Ya çocuklar da evdeyse... Salgın nedeniyle okullarda derslere ara verilmesi yüzünden çocukların da evde olması, evde çalışanlar için ayrı bir sorun teşkil ediyor. İş psikolojisi konusunda uzman Frank Berzbach, "Çocuk olmadan evde çalışmak bir zorluk. Ama yaşına bağlı olarak çocuk ile evde çalışmak son derece sorunlu" diyor.


Özellikle ilkokul öncesi çocukların bakıma ve ilgiye ihtiyacı olduğunu hatırlatan Berzbach, bu durumda insanın "iki iş birden yapmak zorunda kaldığını" belirtiyor. Ebeveynlerden her ikisinin de evde olması durumunda dönüşümlü olarak çocukla ilgilenilebileceğini kaydeden Berzbach, bunun için de iyi bir organizasyon yapmak gerektiğinin altını çiziyor.


epd,dpa/JD,BK


(c)


Koronavirüs, Almanya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:01 

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