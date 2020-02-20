Homeopati nedir? Homeopatik tedaviler işe yarar mı?

Homeopati (Homeopathy) dünyadaki en tartışmalı ve en popüler alternatif tıp seçeneklerinden biri. Milyarlarca dolarlık hacme erişen homeopati endüstrisinin önümüzdeki yıllarda dünya genelinde 17 milyar dolarlık pazar payına ulaşması bekleniyor.



Birçok insanın modern ilaçlar kadar para harcamayı göze aldığı homeopatik ilaçlar nedir, nasıl yapılıyor ve işe yarıyor mu?