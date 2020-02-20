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Homeopati nedir? Homeopatik tedaviler işe yarar mı?
6 saat önce
2024 yılında 17 milyar dolar pazar payına ulaşması beklenen homeopatik ilaçlar gerçekten bir işe yarıyor mu yoksa amaç astronomik kar marjıyla şekerli su satmak mı?
Homeopati (Homeopathy) dünyadaki en tartışmalı ve en popüler alternatif tıp seçeneklerinden biri. Milyarlarca dolarlık hacme erişen homeopati endüstrisinin önümüzdeki yıllarda dünya genelinde 17 milyar dolarlık pazar payına ulaşması bekleniyor.
Birçok insanın modern ilaçlar kadar para harcamayı göze aldığı homeopatik ilaçlar nedir, nasıl yapılıyor ve işe yarıyor mu?
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:51
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