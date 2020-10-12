Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları 'yanıltıcı oldukları' gerekçesiyle İngiltere'de... - Son Dakika
BBC

Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları 'yanıltıcı oldukları' gerekçesiyle İngiltere'de...

12.10.2020 22:27
Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları 'yanıltıcı oldukları' gerekçesiyle İngiltere'de..., System.String[]

İnternette birçok platformda kullanıcıların karşısına çıkan simülasyon oyunları 'Homesscapes' ve 'Gardenscapes' reklamları 'yanıltıcı' oldukları gerekçesiyle İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından yasaklandı.

İnternette birçok platformda kullanıcıların karşısına çıkan simülasyon oyunları 'Homescapes' ve 'Gardenscapes' reklamları 'yanıltıcı' oldukları gerekçesiyle İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından yasaklandı.

Her iki oyunun reklamları da geliştirici firma Playrix tarafından veriliyordu.

Reklamlarda kullanıcılar belli bir düzen içinde bulmacayı çözmek için adım adım tercihlerde bulunuyor. Reklamda amaç 'felaketten kaçmak' olarak gösteriliyor. Ama asıl oyun, reklamlarda yansıtıldığı gibi değil.

ASA, reklamların bir daha kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda bazı mobil oyunlar, reklamlarında bulmaca çözümlerini gösterdikleri düzenekler kullandı ama oyun indirildiğinde mekanizmanın reklamlarda gösterilenden çok farklı olduğu görüldü. Bu da bilgisayar oyuncularının sık sık reklamlardan şikayetçi olmasına neden oldu.

Danışmanlık şirketi Omdia'da oyun analisti Matthew Bailey, bazı oyun geliştirici şirketlerin 'uygulama içi satın almaya daha meyilli ya da reklamları sonuna kadar izleyen müşterileri hedef aldıklarını' söyledi. Bailey reklamların hedef kitlesini şöyle anlattı:

"Her ne kadar bu reklamlar asıl oyunun içeriğini tam yansıtmasa da, yayıncı şirketlerin daha rekabetçi, sorun çözücü unsurlar içeren özelliklere sahip reklamlarla belli bir tip oyuncuları hedef almaları şaşırtıcı değil.

"Ama artık mobil oyun reklamlarının ilgisiz, yanıltıcı ve kötü uygulanması bazı oyuncuları giderek daha çok rahatsız etmeye başladı."

Her bir oyun 100 milyondan fazla indirildi

Homescapes de Gardenscapes de aynı oyun düzenini kullanıyor: bir evin veya bir bahçenin tamir edilmesi gerekiyor ve oyuncular 'Match-3' olarak bilinen oyun stiliyle ihtiyaçları olan kaynakları elde ediyor. 'Match-3', Candy Crush ve Bejewelled gibi basit ve bağımlılık yapan oyunlar olarak biliniyor.

Homescapes ve Gardenscapes oyunları oldukça popüler. Google Play Store'da her bir oyunun uygulaması 100 milyondan fazla indirildi.

Ama oyunların reklamlarında, bir felaketten kaçma veya pim çekilerek ilerlenen çoktan seçmeli bulmacalar gösteriliyor.

Bu yıl Mart ve Nisan aylarında Facebook'ta görülen Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları 'yanıltıcı' oldukları gerekçesiyle İngiliz reklam standartları kurumu ASA'ya şikayet edildi.

ASA, videoların altında "Görseller tam olarak oyunu yansıtmayabilir" uyarısı yer almasına rağmen şikayette bulunan yedi kişinin argümanlarını destekledi ve reklamların yanıltıcı olduğu hükmüne vardı.

Playrix: Reklamlarda görülen oyun ilerleyen seviyelerde çıkıyor

Playrix ise reklamlardan gösterilen oyun tarzının indirilen oyunlarında bulunduğunu ifade etti. Şirket, Nisan ayında Homescapes oyununda bu tip 10 'mini-oyun' bulunduğunu ama reklamlarda gösterilen bu 'mini-oyunların' her 20 seviyeden sonra ortaya çıktığını söyledi.

Playrix, ASA'ya açıklamasında 'çoğu kullanıcının oyunların başında uygulamadan çıktıklarını' ve sonraki seviyelere ulaşmadıkları için çoğunun bu bölümleri görmediğini ifade etti.

Playrix daha sonra oyunu değiştirip reklamlarda gösterilen 'mini-oyunları' erken seviyelere çekti.

ASA ise reklamlarla ilgili kararında "Kullanıcıların reklamlarda gösterilen oyuna erişebilmeleri için oyuna uzun süre devam etmeleri gerektiğini anladık. Ama reklamlar oyunları doğru temsil etmedikleri ve içerikle uyuşmadığı için yanıltıcı oldukları sonucuna vardık" dedi.

ASA, reklamların artık gösterilmemesi gerektiği hükmüne vardı ve Playrix'i de gelecekte yayınlayacakları reklamların, 'oyunların gerçek içeriğini temsil etmesi gerektiği' konusunda uyardı.

Oyun analisti Matthew Bailey, "ASA'nın hükmü, yanıltıcı reklamlar kullanan diğer oyun geliştiricilerine güçlü bir mesaj veriyor" dedi.

İngiltere, oyunlar, Nisan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları 'yanıltıcı oldukları' gerekçesiyle İngiltere'de... - Son Dakika Dünya

BBC
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