HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, 17-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika

Dünyanın alanında en büyük ikinci fuarı olan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, 17-21 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde 26. kez kapılarını açacak.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonu ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) destekleriyle düzenlenecek HOMETEX Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantına İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak'ın yanı sıra ihracatçı birlik başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kuruluşundan yaklaşık 40 yıl sonra İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ni sektörleri kalkışa geçirecek bir platforma dönüştürdüklerini ve kapsayıcı fuarcılık dönemini başlattıklarını belirtti.

Her sektörün mutlaka bir fuarı olması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, "Ama bu öyle bir fuar olacak ki, sektörün tamamını kapsayacak. Sektörün yüz akı olan bu 'kapsayıcı fuar', işte o zaman sektörlerimizin küresel rekabetçiliğini, küresel iş birliğini ve küresel pazarlarını artıracak. Temsil ettiği sektörü dünya liginin lider takımlarından biri haline getirecek." ifadelerini kullandı.

Hometeks'in, "kapsayıcı fuarcılık" politikalarının somutlaştığı fuarlardan biri olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu yaklaşımın ekonomik sonuçlarını da yakında birlikte göreceğiz. Avrupa, Orta Doğu (Asya) ve Afrika'nın en büyük tekstil buluşması, üç kıtayı birleştiren HOMETEX Fuarı'nda gerçekleşiyor. İnanıyorum ki bu fuar, TETSİAD'ın daha evvel yaptığı EVTEKS'i de geride bırakarak Avrupa'nın en büyük ev tekstil fuarı olacak. Yine inanıyorum ki, dünya ev tekstili sektörünün de hem güçlü hem de referans etkinliği olarak öne çıkacaktır. Bu fuar gibi güçlü etkinliklerimiz sayesinde 2022 için ev tekstili ihracatımıza konulan 3,5-4 milyar dolarlık hedefi çok rahatlıkla 5 ila 10 milyar dolar arasına oturtabiliriz."

"Tekstil sektörümüz, ülke kalkınmasında öncü rolünü sürdürüyor"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da Türk ev tekstili sektörünün 190'ı aşkın ülkeye yıllık 3,2 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaştığını ve kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak milli gelire en fazla katma değer sağlayan, güçlü bir sektör olduğunu söyledi.

Burkay, "Bugün dünya tekstil ihracatından aldığımız pay yüzde 3 seviyesindeyken ev ve mekan tekstillerinde bu oran yüzde 4,5'e kadar ulaştı. AR-GE, inovasyon ve tasarıma verdiği önemle Türk ev tekstili, artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda trendleri belirleme gücüne sahip." dedi.

Bundan 20-30 yıl öncesine kadar ucuz istihdam deposu olarak görülen tekstil sektörünün nitelikli üretim, kalifiye iş gücü ve yüksek ihracat potansiyeliyle stratejik bir konuma yükseldiğine işaret eden Burkay, şöyle devam etti:

"Ülke olarak ekonomi gündemimizin ilk sırasında yer alan orta yüksek ve ileri teknoloji alanındaki yatırımlarla Türkiye'nin ortalama ihracat birim fiyatını 1,3 dolardan 4 dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Tekstil sektörümüz ise teknolojik dönüşüm, kreatif yaklaşımlar ve marka yatırımlarıyla bu rakamı 15-20 dolar seviyesine taşımayı başararak ülke kalkınmasında öncü rolünü sürdürüyor. Dünya ev tekstili sektörünün yakından takip ettiği fuarımız, ülkemizin bugün dünya tekstil ticaretine yön veren, kendi tasarımları ve kreasyonları ile takip edilen ve örnek gösterilen merkezlerden biri haline gelmesinde önemli pay sahibidir."

Burkay, BTSO bünyesinde yer alan KFA Fuarcılık şirketinin bugün HOMETEX gibi dünyanın en büyük fuarcılık organizasyonlarından birini gerçekleştirecek hale gelmesinin kendileri için ayrıca bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade etti.

"HOMETEX, ev tekstili ihracatına yüzde 25-30 katkı sağlayacak"

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ise salgın nedeniyle bir süredir dünyanın en büyük organizasyon ve fuarlarının yapılamadığını ve maddi kaybın trilyon dolarları bulduğunu söyledi.

Bayram, şunları kaydetti:

"Ocak ayında Almanya'da yapılması planlanan Heimtextil Fuarı da salgın nedeniyle ertelenince HOMETEX daha da önem kazanmış oldu. Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan HOMETEX'e yurt içinden ve dışından büyük talep var. Öyle ki organizasyonun yapılacağı tarihlerde fuar çevresindeki otellerde doluluk oranları yüzde 100'leri buldu.

'Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX' mottosuyla düzenleyeceğimiz fuar, krizlerin fırsata çevrildiği bir etkinlik olacak. Fuara Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Türk Cumhuriyetleri'ne, Kuzey Afrika'dan ABD'ye kadar yüzlerce ülkeden binlerce markanın alım heyeti ile 150-200 bin ziyaretçi bekliyoruz. Profesyonel alım heyetleri bu fuarda dünyanın en yeni koleksiyonlarını, son teknoloji ile üretilmiş çevreci ürünlerini, yeni renk, trend ve tasarımlarını görme imkanı bulacak. HOMETEX'i farklı kılacak bir diğer önemli özellik de Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde hareket edilecek olmasıdır. Sektör olarak biz de üretimden yatırıma kadar her alandaki stratejimizi Yeşil Mutabakat Eylem Planı doğrultusunda sürdürüyoruz. Bu bakımdan bu fuar, geri dönüştürülebilir ürünlerin bolca sergilendiği, çevreci bir fuar olacak."

Havlu ile beraber bornoz üretimini de geliştiren Türkiye'nin "Turkish Towel" adıyla bir marka oluşturduğunu, "Turquality" yoluyla bu markanın dünya çapında tescillendiğini hatırlatan Bayram, "Dünyada ev tekstili sektöründe en önde gelen markaların müşteri kitlesinin yüzde 30'unu oluşturan Uzak Doğu ülkelerindeki tüketici ve satın almacılar son yıllarda 'Made in China' veya 'Made in Vietnam' etiketleri yerine 'Made in Türkiye' etiketine daha çok ilgi duyar hale geldi. Kurulacak yeni bağlantılarla HOMETEX'in, Türk ev tekstili ihracatına yüzde 25-30 katkı sağlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HOMETEX'te müthiş bir kaynak kullanımı söz konusu"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, her fırsatta Türkiye'nin kaynak probleminin olmadığının altını çizdiklerine işaret ederek, "Türkiye'nin kaynak problemi yok, kaynağı doğru kullanamama sorunu var. HOMETEX'te ise tüm sektörel kuruluşları aynı vizyonda ve amaçta birleştiren müthiş bir kaynak kullanımı söz konusu. Dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayacağımız fuar, Türkiye tekstil sanayi sektörü için büyük önem taşıyor." dedi.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe de marka şehir olmak için fuarlara ihtiyaç duyulacağını ifade ederek, HOMETEX'te oda ve birliklerin bir araya gelmiş olmasının sektör açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise sektörlerin güçlenmesi için güçlü fuarlara ihtiyaç olduğunu vurgularken, UTİB Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak ise sektördeki genç nüfusun kendilerini motive ettiğini ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.