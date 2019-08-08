"Homo Ethıcus Superior" Olmak İçin Gayret Göstermeliyiz

Yıldızhan sözlerine şöyle devam etti: "Bir gün gelecek yeryüzündeki tüm Homo Sapiensler tekamül göstererek"Homo Ethıcus Superior" mertebesine yükselecekler. İşte o zaman dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanlar söz verdikleri zaman mutlaka tutacaklar, asla yalan söylemeyecekler, hırsızlık ve yolsuzluk yapmayacaklar, adalet daima yerini bulacak, savaşlar sona erecek, savunmasız kadınlar bıçaklanmayacak, zavallı çocuklar dövülmeyecek, yaşlılar horlanmayacak ve acımasızca terk edilmeyecek, engelliler unutulmayacak, insanlar kıyafetleri nedeniyle aşağılanmayacak, temel hak ve özgürlükler el üstünde tutulacak, hayvanlar zulüm görmeyecek, bitkiler ve çevre insafsızca talan edilmeyecek, insanlar acımasızca sömürülmeyecek, çöpten yiyecek toplayan insanlar görülmeyecek, insan insanı köleleştirmeyecek, fuhuş bulunmayacak, kitleler açlık seviyesinin altında bir gelirle yaşamaya mahkum edilmeyecek, hastalıklar böylesine tehdit oluşturmayacak, temiz suya her yerde ulaşılabilecek; dolayısıyla yeryüzünde barış, refah, huzur ve mutluluk giderek yaygınlaşacak."

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan bütün Peygamberler'in birer "Homo Ethıcus Superior"olduğunu söyledi ve insanlara "50 Erdem" i edinerek "Tekamül Basamakları" nda yükselmelerini tavsiye etti.

Sonrasında Yıldızhan eğitimin önemine vurgu yaparak Homo Sapiensleri bir an önce "Homo Ethıcus Superior" a dönüştürmemiz gerektiğini belirtti. "İnsanlık ancak bu şekilde kurtulacaktır" dedi.

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