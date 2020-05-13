Honaz'da 1 inekte şap görüldü, hastalığın yayılma ihtimali olmadığı açıklandı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı. CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçelerinde aşılama işleminin yapıldığı için hastalığın yayılma tehlikesinin olmadığını söyledi.

Honaz ilçesinin kırsal Kızılyer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir inekten alınan numune, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu inekte şap hastalığı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine dün Kızılyer başta olmak üzere ilçedeki 16 mahalle karantina altına alındı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanların aşılandığını belirtti. Tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Erkaya, "Bir inekte çıkan şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede hayvan alım ve satımını durdurma kararı alındı. Buralarda daha önceden aşı yapılmıştı. Yeni bir hastalık görülmemesi durumunda yaklaşık 1 ay sonra alım satımların yeniden başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtip, "Hastalık ilçemizde yalnızca bir hayvanda görüldü. Aşılama işlemi daha önceki aylarda bitirildiği için yayılma ihtimali yok. İş birliği halinde, koordineli bir şekilde ilçemizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yayılma ihtimali olmasa da biz tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz" diye konuştu.