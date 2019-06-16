Honaz'da 3.3 büyüklüğünde deprem
41 dakika önce
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:05 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Honaz
ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.41'de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
de depremin merkez üssünü Gürleyik mahallesi, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.
- Denizli
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