Honaz'da İtiraz Edilen 41 Sandıktaki Oylar Tekrar Sayılıyor

Honaz'da itiraz edilen 41 sandıktaki oylar tekrar sayılıyor Sayımın bu gece tamamlanması bekleniyorDENİZLİ - AK Parti, CHP'li belediye başkan adaylarının kazandığı Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

Honaz'da itiraz edilen 41 sandıktaki oylar tekrar sayılıyor

Sayımın bu gece tamamlanması bekleniyor



DENİZLİ - AK Parti, CHP'li belediye başkan adaylarının kazandığı Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etti. İtiraz üzerine Honaz ilçesindeki 42 sandık tekrar sayılmaya başlandı.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işleminin yapıldığı Honaz ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389 oy alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 382 oy aldı. Buna göre, CHP Honaz'da 7 oy farkıyla seçimleri kazanmış oldu. Bunun üzerine AK Parti İl Başkanlığı tarafından ilçedeki 41 sandığa itiraz edildi. İtiraz üzerine sandıklarda ki oyla dün gece Pamukkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından tekrar sayılmaya başlandı. Gece 15'e yakın sandıktan çıkan sonuçların sayımının tamamlandığı geriye kalan sandıkların ise bugün akşam saatlerinde sayımına devam edileceği öğrenildi. Sonuçların ise bu gece netlik kazanacağı aktarıldı.

Öte yandan, sayım esnasında ilçe seçim kurulu çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, sayımın basına kapalı olarak gerçekleştiği aktarıldı.

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