Son Dakika Haberleri: Honaz'da oy verme işlemi tamamlandı
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Honaz'da oy verme işlemi tamamlandı

1 saat önce

Honaz'da oy verme işlemi tamamlandı İlçede oy kullanılan 80 sandık kapatılarak sayıma geçildiDENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan yerel seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile tamamlandı.

Honaz'da oy verme işlemi tamamlandı
İlçede oy kullanılan 80 sandık kapatılarak sayıma geçildi
DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan yerel seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile tamamlandı.
İlçede oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde belirlenen saatte sona erdi. Oyların kullanıldığı 80 sandık saat 17.00 itibari ile sona erdi. 23 bine yakın kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlamıştı. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine başlandı.
Honaz'da oy verme işlemi tamamlandı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:57 Kaynak: İHA
Denizli, Honaz, Politika
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