Son Dakika Haberleri: Honaz'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Honaz'da uyuşturucu operasyonu

55 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Honaz'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.


Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Sabri G. (25) ile Serkan B. yakalandı.


Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde arama yapan ekipler, satışa hazır halde 75 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 5 adet extacy hap ele geçirdi.


Jandarmaya götürülen zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden Sabri G'nin hırsızlık suçundan yakalandığı ve bir süre önce Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildiği, Serkan B'nin ikametinde yapılan aramalarda bulunan televizyonun ise 2016'da Antalya'daki bir evden çalındığı tespit edildi.

Denizli, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 dakikada 35 bin liralık soygun kamerada
Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi Son Dakika: Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:18:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Honaz'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]