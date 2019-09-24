Honaz'da uyuşturucu operasyonu

Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.



Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Sabri G. (25) ile Serkan B. yakalandı.



Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde arama yapan ekipler, satışa hazır halde 75 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 5 adet extacy hap ele geçirdi.



Jandarmaya götürülen zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden Sabri G'nin hırsızlık suçundan yakalandığı ve bir süre önce Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildiği, Serkan B'nin ikametinde yapılan aramalarda bulunan televizyonun ise 2016'da Antalya'daki bir evden çalındığı tespit edildi.