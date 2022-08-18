Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

18.08.2022 14:22
Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Honaz ilçesinde, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı.

Honaz ilçesinde, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın (45) Kocabaş Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı yönünde bilgiye ulaştı.

Önceden belirlenen adrese baskın yapan jandarma, A.A'yı gizlendiği evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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