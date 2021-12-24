Honaz MYO'da İş Arama Becerileri Eğitimi Verildi

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından İŞKUR Kampüs Hizmetleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik İş Kulübü Faaliyetleri gerçekleştirildi.

Honaz Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim kapsamında İŞKUR'da görevli İş ve Meslek Danışmanları/İş Kulübü Liderleri Dönay Şanlıalp ve Taner Beter tarafından gerçekleştirilen iş arama becerileri eğitiminde, mezun olma aşamasına gelmiş öğrencilerin işgücü piyasasına hazırlanabilmeleri için işveren görüşmeleri/mülakat teknikleri, kurum faaliyetleri, iş arama yöntemleri, işgücü piyasasının tanınması, doğru ve etkili özgeçmiş hazırlanmasına yönelik çeşitli konularda öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören eğitimde, ayrıca öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetleri ele alındı. Eğitim sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.