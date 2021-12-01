AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilin çamurluklarında narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'na İstanbul plakalı bir otomobille otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili bugün sabah saatlerinde Kuştur kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın sağ ve sol arka çamurluklarına gizlenmiş, 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, otomobil sürücüsü sürücü F.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLİN ÇAMURLUKLARINA GİZLENEN 1 KİLO UYUŞTURUCUYU 'HONAZ' BULDU - Son Dakika