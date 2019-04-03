Son Dakika Haberleri: Honaz Seçimlerinde 41 Sandıkta Oy Sayımı Tekrar Yapılıyor

Honaz Seçimlerinde 41 Sandıkta Oy Sayımı Tekrar Yapılıyor

1 saat önce

Honaz seçimlerinde 41 sandıkta oy sayımı tekrar yapılıyor 41 sandıktan 12'sinin sayımı tamamlandıDENİZLİ - AK Parti'nin, CHP'li belediye başkan adayının kazandığı Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine 41 sandıkta başlayan oy sayımı devam ediyor.

Honaz seçimlerinde 41 sandıkta oy sayımı tekrar yapılıyor
41 sandıktan 12'sinin sayımı tamamlandı

DENİZLİ - AK Parti'nin, CHP'li belediye başkan adayının kazandığı Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine 41 sandıkta başlayan oy sayımı devam ediyor. Sayım işleminin yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Honaz ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389 oy alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 382 oy aldı. Buna göre, CHP Honaz'da 7 oy farkla seçimleri kazanırken, AK Parti İl Başkanlığı tarafından ilçedeki 41 sandık sonucuna itiraz edildi. İtiraz üzerine sandıklardaki oylar dün gece Pamukkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından tekrar sayılmaya başlandı.
Öte yandan, sayım esnasında İlçe Seçim Kurulu çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, sayımın basına kapalı gerçekleştiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:44 Kaynak: İHA

Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Honaz, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının Bıçakladığı Kadın, Kesik Boğazla Kendini Dışarı Attı CHP'li Vekil, "Anlık YSK Bilgisi" Deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın Son Oy Sayılarını Paylaştı CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:17:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Honaz Seçimlerinde 41 Sandıkta Oy Sayımı Tekrar Yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]