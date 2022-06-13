Honazlı Çiftçi, Kiraz Fiyatı Maliyetini Karşılamayınca Ağaçlarını Kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Honazlı Çiftçi, Kiraz Fiyatı Maliyetini Karşılamayınca Ağaçlarını Kesti

13.06.2022 13:02

Denizli Honaz’da çiftçilik yapan Mehmet Ali Görel, maliyetler nedeniyle para kazanamadığı için 250 kiraz ağacını kesti. Görel, “Geçen yıl mazotun litresi en fazla 6 lirayken kiraz 60 liradan satılıyordu. Bu sene mazotun kilosu (litre) 28 lira. Kiraz bir kilo mazot bile yapmıyor. Bunun işçiliği nerede, mazotu nerede? Çok zor günler geçiriyoruz” dedi.

DİLAN KUTLU

Denizli Honaz'da çiftçilik yapan Mehmet Ali Görel, maliyetler nedeniyle para kazanamadığı için 250 kiraz ağacını kesti. Görel, "Geçen yıl mazotun litresi en fazla 6 lirayken kiraz 60 liradan satılıyordu. Bu sene mazotun kilo su (litre) 28 lira. Kiraz bir kilo mazot bile yapmıyor. Bunun işçiliği nerede, mazotu nerede? Çok zor günler geçiriyoruz" dedi.

Denizli Honaz'da çiftçilik yapan Mehmet Ali Görel, 250 tane kiraz ağacını kazanamadığı için kesiyor. Geçen yıl 60 liradan sattığı kirazın kilosunu bu yıl 23 liradan veren çiftçi 1 kilo kirazla 1 litre mazot alamamaktan şikayetçi.

"HANİ BUNUN MAZOTU, İLACI..."

Gübresi, ilacı, işçi yevmiyesi derken kendisine bir şey kalmadığından yakınan üretici Görel ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"4 liraya verdiğimiz kiraz bugün sabahleyin sordum 2 lira. Bize toplama maliyeti 5 lira. Hani bunun mazotu, ilacı, su parası… Maliyet çok. O yüzden ben kirazı keseceğim. Başka çaresi yok. Denizli Honaz'da kiraz bitmiş durumda.

"KİRAZ BİR KİLO MAZOT BİLE YAPMIYOR"

Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi'ne borcum var. Bunu ödemek için söz almıştım. Önümüzdeki ay kiraz sezonunda ödeyeyim diye… Fakat ödeyemeyeceğim. Nasıl edeceğiz bilmiyorum? Ben ne yapacağım şimdi?

Geçen yıl mazotun litresi en fazla 6 lirayken kiraz 60 liradan satılıyordu. Bu sene mazotun kilosu (litre) 28 lira. Kiraz bir kilo mazot bile yapmıyor. Bunun işçiliği nerede, mazotu nerede? Çok zor günler geçiriyoruz o yüzden meyve değişikliği yapmak zorundayız. İhracatçı bizden 25 liraya alıyor, 180 liraya satıyor. 1,5 euroya alıyor. 10 euroya satıyor. Bir kişi 30 kilo kiraz topluyor ve 10 kilosu kirazın yevmiyesine gidiyor. Hani bunun masrafı."

Honazlı Çiftçi, Kiraz Fiyatı Maliyetini Karşılamayınca Ağaçlarını Kesti
Honazlı Çiftçi, Kiraz Fiyatı Maliyetini Karşılamayınca Ağaçlarını Kesti
Honazlı Çiftçi, Kiraz Fiyatı Maliyetini Karşılamayınca Ağaçlarını Kesti
Honazlı Çiftçi, Kiraz Fiyatı Maliyetini Karşılamayınca Ağaçlarını Kesti

YORUMLAR
500
Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Mehmet Dede çalınan sürüsüne kavuştu Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Mehmet Dede çalınan sürüsüne kavuştu Fatih Erbakan: 'Milli görüş heyecanını Yeniden Refah Partisi çatısı altında yaşıyoruz' Fatih Erbakan: 'Milli görüş heyecanını Yeniden Refah Partisi çatısı altında yaşıyoruz'
Kaynak: ANKA

Denizli, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Honazlı Çiftçi, Kiraz Fiyatı Maliyetini Karşılamayınca Ağaçlarını Kesti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:56 Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 13:32:57. #1.13#
SON DAKİKA: Honazlı Çiftçi, Kiraz Fiyatı Maliyetini Karşılamayınca Ağaçlarını Kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement