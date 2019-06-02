Honazlılar oy vermeye başladı (4)
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OY SAYMA İŞLEMİ BAŞLADIDenizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde, sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı, oy sayma işlemine geçildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:48 Kaynak: DHA
OY SAYMA İŞLEMİ BAŞLADI
Denizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde, sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı, oy sayma işlemine geçildi.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
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