Son Dakika Haberleri: Honazlılar oy vermeye başladı (4)
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Honazlılar oy vermeye başladı (4)

8 dakika önce

OY SAYMA İŞLEMİ BAŞLADIDenizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde, sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı, oy sayma işlemine geçildi.

Honazlılar oy vermeye başladı (4), System.String[]

OY SAYMA İŞLEMİ BAŞLADI
Denizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde, sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı, oy sayma işlemine geçildi.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:48 Kaynak: DHA
Denizli, Honaz, Güncel
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