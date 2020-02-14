Honda, 2 yeni modeli ile Motobike İstanbul'da - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Honda, 2 yeni modeli ile Motobike İstanbul'da - Son Dakika Ekonomi

Honda, 2 yeni modeli ile Motobike İstanbul'da

6 saat önce

Dünyanın en çok satan motosiklet markalarından Honda, Motobike İstanbul'da beklenen 2 yeni modeli ile yer alacağını açıkladı.

Honda, 2 yeni modeli ile Motobike İstanbul'da, System.String[]

Dünyanın en çok satan motosiklet markalarından Honda, Motobike İstanbul'da beklenen 2 yeni modeli ile yer alacağını açıkladı.


Honda, 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Motobike İstanbul'da beklenen 2 yeni modeli ile yer alacağını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; CBR1000RR-R Fireblade SP ile Africa Twin modellerinin Türkiye tanıtımını Motobike İstanbul'da yapacak marka, tüm modellerinin sergileneceği fuar boyunca tüm Honda motosiklet bayileri açık olacak ve fuara özel fiyat fırsatları sunacağını bildirdi.


Honda'nın en gelişmiş Super Sport modeli


Honda'nın fuardaki gösterisinin başrol CBR1000RR-R Fireblade SP olacağı kaydedilirken, MotoGP şampiyonu Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez'in kullandığı RC213V MotoGP makinesinden ve cadde kullanımına uygun RC213V-S türevinden esinlenen 2020 CBR1000RR-R Fireblade SP, fuarda performans tutkunları ile buluşacak.


Honda'nın yenilikçi ve gelişmiş teknolojileri geniş kitlelere ulaştırma felsefesine paralel olarak, bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motoru taşıyan CBR1000RR-R Türkiye'de SP versiyonu ile satışa sunulacak. SP versiyonu Honda Racing Corporation'dan ilham alınan Grand Prix Kırmızısı rengi ile ürün gamında yerini alacak.


Daha hafif ve dar iskelet ile Africa Twin


Tanıtılacak bir diğer model ise Dakar Rallisi'nde birçok kupa alan Africa Twin'in yeni modelleri gelişmiş özellikleri ile Motobike İstanbul'da olacak. Maceraseverlerin yeni yol arkadaşı olan yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri daha hafif, daha güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork üretimi sunacak. Bu modeller ayrıca daha hafif ve dar iskelet ile de hem sürüş kıvraklığını hem de konforu artıracak.


Marka, yeni Africa Twin ile 2'si kişiselleştirilmiş 6 farklı sürüş modundan biri ile yol alma keyfi sunarken, yeni bir 6,5 inç'lik TFT renkli dokunmatik ekran ile bir ilk gerçekleştirdiğini bildirdi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Honda, Sp, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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