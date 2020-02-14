Honda, 2 yeni modeli ile Motobike İstanbul'da - Son Dakika

Dünyanın en çok satan motosiklet markalarından Honda, Motobike İstanbul'da beklenen 2 yeni modeli ile yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üst üste 5'inci kez liderliğini ilan eden ve dünyanın en çok satan motosiklet markası olmayı başaran Honda, 2020 yeniliklerini fuar süresince motosikletseverler için sergileyecek.

Honda, 20 ile 23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Motobike İstanbul'da CBR1000RR-R Fireblade SP ile Africa Twin modellerinin Türkiye lansmanını yapacak.

Tüm Honda modellerinin sergileneceği Motobike İstanbul süresi boyunca Honda motosiklet bayilerinin tamamı açık olacak ve fuara özel fiyat fırsatları sunacak.

Honda'nın en gelişmiş Super Sport modeli Türkiye'de

Honda'nın fuardaki gösterisinin başrol oyuncusu benzeri görülmemiş pist performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken CBR1000RR-R Fireblade SP olacak.

MotoGP şampiyonu Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez'in kullandığı RC213V MotoGP makinesinden ve cadde kullanımına uygun RC213V-S türevinden esinlenen 2020 CBR1000RR-R Fireblade SP, fuarda performans tutkunları ile buluşacak.

Honda'nın yenilikçi ve gelişmiş teknolojileri geniş kitlelere ulaştırma felsefesine paralel olarak, bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motoru taşıyan CBR1000RR-R Türkiye'de SP versiyonu ile satışa sunulacak. SP versiyonu Honda Racing Corporation'dan ilham alınan Grand Prix Kırmızısı rengi ile ürün gamında yerini alacak.

Dakar Rallisi'nde birçok kupa alan Africa Twin'in yeni modelleri de gelişmiş özellikleri ile Motobike İstanbul'da olacak. Maceraseverlerin yeni yol arkadaşı olan yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri daha hafif, güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork üretimi sunacak. Bu modeller ayrıca daha hafif ve dar iskelet ile de hem sürüş kıvraklığını hem de konforu artıracak.

Honda, yeni Africa Twin ile 2'si kişiselleştirilmiş 6 farklı sürüş modundan biri ile yol alma keyfi sunarken, bir ilk gerçekleştirerek de yeni bir 6,5 inç'lik TFT renkli dokunmatik ekran rahatlığını sürüş keyfine ekleyecek.