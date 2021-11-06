Honda 2021 mali yılı net kâr beklentisini güncelledi - Son Dakika

Honda, parça tedariki ve ham madde maliyet artışı nedeniyle 2021 mali yılı net kar beklentisini güncelledi.

Japon üretici Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı ilk yarısı bilanço verileri ile mali yıl beklentilerini açıkladı.

Honda, parça tedariki ve ham madde maliyet artışı nedeniyle 2021 mali yılı net karının düşeceğini tahmin ediyor.

Açıklamaya göre firma net karının yüzde 17,2 düşüşle 555 milyar yene (4,9 milyar dolara) gerilemesi bekleniyor.

Daha önce açıklanan 780 milyar yenlik işletme kar hedefi ise 660 milyar yene (5,81 milyar dolar) düşürüldü.

Satış hedefi yine düştü

5 milyonluk ilk satış hedefini ağustosta 4,85 milyona düşüren firma bir kez daha hedef daralması tercih etti.

Buna göre mali yıl boyunca araç satış hedefi 650 bin daha düşürülerek 4,2 milyona çekildi.

Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında Honda 4,55 milyon araç satışı gerçekleştirmişti.

İlk 6 ay

Mali yılın nisan-eylül dönemine denk gelen ilk 6 ayında Japon firma net karını 2,4 kat artırarak 389,2 milyar yene (3,43 milyar dolar) çıkardı.

Satışlarını yüzde 21 artışla 6,99 trilyon yene (61,3 milyar dolar) yükselten Honda, bu dönemde işletme karını 2,6 kat artırarak 442,2 milyar yene (3,89 milyar dolar) çıkardı.

Asya'daki kapanmalar

Honda Başkan Yardımcısı Kuraişi Seiji, düzenlediği basın toplantısında, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının süreceğine dikkati çekti.

Kuraişi, "Üçüncü çeyrekte yarı iletken tedarikinde toparlanma bekledik ancak Asya bölgesindeki kapanmaların etkisi uzadı." diye konuştu.

Dördüncü çeyreğe yönelik konuşan Kuraişi, "Tedarikte toparlanma dördüncü çeyrekte bekleniyor ve bu doğrultuda üretimi artıracağız" dedi.