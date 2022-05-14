Honda 2021 mali yılında net karını yüzde 7,6 artırdı - Son Dakika
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Honda 2021 mali yılında net karını yüzde 7,6 artırdı

14.05.2022 03:46
Honda 2021 mali yılında net karını yüzde 7,6 artırdı

Honda Motor, 2021 mali yılında net karını yüzde 7,6 artışla 707 milyar yene (5,47 milyar dolar) çıkardı.

Honda Motor, 2021 mali yılında net karını yüzde 7,6 artışla 707 milyar yene (5,47 milyar dolar) çıkardı.

Japon üretici firmanın açıklamasında, martta sona eren 2021 mali yılı kapsamlı bilanço ile mevcut mali yıl beklentileri duyuruldu.

Buna göre 2021 mali yılında Honda'nın net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 7,6 artarak 707 milyar yene (5,47 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirlerinin yüzde 10,5 arttığı dönemde firmanın işletme karı yüzde 32 artışla 871,2 milyar (6,74 milyar dolar) yene çıktı.

Yarı iletken

Honda Başkan Yardımcısı Takeuçi Kohei, yarı iletken sorununa dikkati çekerek, "bu hasılat, üretimi çok fazla artıramadığımız dönemde geldi." dedi.

Takeuçi, "Ham madde maliyetleri, değerli metallerdeki artış, çip (tedarik) probleminden kaynaklı üretim kısıtlamasından daha fazla hasılata daha büyük bir etki etti." değerlendirmesini yaptı.

2022 beklentisi

Japon firma Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılında net karının yüzde 0,4 artışla 710 milyar yene (5,49 milyar dolar) yükselmesini hedefliyor.

Bu dönemde satış gelirlerinin yüzde 11,7 artırılması planlanırken, işletme karının ise yüzde 7 düşüşle 810 milyar yen (6,26 milyar dolar) olarak kaydedilmesi bekleniyor.

Net kar yükselişinde düşük oran, işletme karında düşüş beklentilerinin sebebi olarak küresel yarı iletken tedarik sıkıntısı ve Çin'de yaşanan salgın kısıtlamaları gösterildi.

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Japon, dolar, Honda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Honda 2021 mali yılında net karını yüzde 7,6 artırdı - Son Dakika


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