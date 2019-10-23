Honda, 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor
1 saat önce
2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Honda, 3 yıl içinde 6 yeni modelden oluşan yeni bir seri sunacak.
2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Honda, 3 yıl içinde 6 yeni modelden oluşan yeni bir seri sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:54
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