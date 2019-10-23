Son Dakika Haberleri: Honda, 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor
Son Dakika Ekonomi Honda, 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor

Honda, 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor

1 saat önce

2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Honda, 3 yıl içinde 6 yeni modelden oluşan yeni bir seri sunacak.

Honda, 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor, System.String[]

2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Honda, 3 yıl içinde 6 yeni modelden oluşan yeni bir seri sunacak.

Honda, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:54 
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