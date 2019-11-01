Son Dakika Haberleri: Honda 2022 yılından itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak
Son Dakika Dünya Honda 2022 yılından itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak

Honda 2022 yılından itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak

7 saat önce

Japon otomobil devi Honda Avrupa'da satışa sunulan tüm araç modellerinin 2022 yılından sonra elektrikli olacağını duyurdu. Firma daha önce bu tarihi 2025 olarak açıklamıştı.

Honda 2022 yılından itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak, System.String[]

Japon otomobil devi Honda Avrupa'da satışa sunulan tüm araç modellerinin 2022 yılından sonra elektrikli olacağını duyurdu. Firma daha önce bu tarihi 2025 olarak açıklamıştı.


Hollanda'da düzenlenen Electric Vision etkinliğinde yeni hedeflerini açıklayan firma yetkilileri, daha temiz bir dünya ve Avrupa Birliği'nin (AB) emisyon standartlarına uyabilmek adına bu kararı aldıklarını söyledi. Japon firma bu kapsamda 3 sene içerisinde 6 yeni elektrikli model üretecek. Bu araçların tümünde elektrikli motor kullanılacağı açıklanırken, Honde E gibi bazı modellerin tamamen elektrikli, Jazz gibi modellerinse hibrit (hem elektrikli hem benzinli motor) olarak üretileceği kaydedildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:38 
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