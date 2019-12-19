Honda, 70 yılda 400 milyon motosiklet üretti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Honda, 70 yılda 400 milyon motosiklet üretti - Son Dakika Ekonomi

Honda, 70 yılda 400 milyon motosiklet üretti

6 saat önce

Japon motosiklet devi Honda, motosiklet üretimine başladığı 70 yılda 400 milyon adet motosiklet ve scooter üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Honda, 70 yılda 400 milyon motosiklet üretti, System.String[]

Japon motosiklet devi Honda, motosiklet üretimine başladığı 70 yılda 400 milyon adet motosiklet ve scooter üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Marka, 70'inci yıldönümü kutlamaları ile eşzamanlı olarak aynı zamanda motosiklet üretimindeki 400 milyon adetlik kilometre taşını da kutladı.


Dünyanın önde gelen motosiklet üreticisi Honda 1949 yılında başladığı motosiklet üretiminde tüm dünyada 400 milyon adede ulaştığını açıkladı. Bunu kilometre taşı olarak nitelendiren marka, bu süre zarfında Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtaları olmak üzere 25 ülkede 35 üretim tesisi bulunuyor.


"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz"


Tarihi kilometre taşını değerlendiren Honda Motor Co., LTD CEO'su Takahiro Hachigo: "Honda olarak 70 yıl boyunca tüm dünyadaki müşterilerine hayatı kolaylaştıran ve daha keyifli hale getiren motosikletler ürettik. Bunun sonucu olarak 400 milyon adet ile çok önemli ve tarihi bir kilometre taşına imza attık. Müşterilerimize ve ayrıca ürünlerimizin geliştirilmesi, üretimi, satışı ve servisi sürecine dahil olan herkese minnettarım. Tüm dünyada müşterilerin ihtiyaçlarını ve hayallerini karşılayan cazip ürünler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.


Motosikletle dolu 70 yılın kilometre taşları


1948 Honda Motor Co., LTD kuruldu


1949 Honda'nın ilk büyük motosiklet modeli Dream D-Type satışa sunuldu


1958 Efsanevi Super Cub ve Super Cub C100 modelleri Honda ürün gamına eklendi


1959 Honda dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden oldu


1969 Dünyanın ilk seri üretim dört silindirli motoru CB750 satışa sunuldu


1975 GL1000 Gold Wing satışa sunuldu


1986 XRV650 Africa Twin satışa sunuldu


1992 CBR900RR FireBlade satışa sunuldu


2009 Dünyanın ilk çift kavramalı otomatik şanzımanına (DCT) sahip VFR1200F Tokyo Fuarında tanıtıldı


2014 160 ülkede 87 milyon adet satılan Honda Super Cub tarihte en çok üretilen motosiklet olduğu bildildi - Marc Marquez 21 yaşında dünyanın en genç Premier Class dünya şampiyonu oldu


2019 DCT motosikletleri Avrupa'da 100 bin adede ulaştı - Honda, Premier Class Şampiyonası Markalar Klasmanında 25. Kez zafere ulaştı - Marc Marquez, 8. Dünya şampiyonluğunu kazandı


Honda'nın motosiklet üretimi kilometre taşları


1968 Honda 10 milyon adede ulaştı


1984 Honda 50 milyon adede ulaştı


1997 Honda 100 milyon adede ulaştı


2004 Honda yıllık 10 milyon adedin üzerinde motosiklet üretimine ulaştı


2008 Honda 200 milyon adede ulaştı


2014 Honda 300 milyon adede ulaştı


2018 Honda yıllık 20 milyon adedin üzerinde motosiklet üretimine ulaştı


2019 Honda 400 milyon adede ulaştı - İSTANBUL

Motosiklet, Avrupa, Honda, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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