Honda, Avrupa'da dizel araç satışını 2021'e kadar sona erdirecek
1 saat önce
Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Honda, Avrupa'da dizel araç satışlarını 2012 sonuna kadar sonlandıracağını duyurdu.
Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Honda, Avrupa'da dizel araç satışlarını 2012 sonuna kadar sonlandıracağını duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:45
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