Son Dakika Haberleri: Honda, Avrupa'da dizel araç satışını 2021'e kadar sona erdirecek
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Honda, Avrupa'da dizel araç satışını 2021'e kadar sona erdirecek

1 saat önce

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Honda, Avrupa'da dizel araç satışlarını 2012 sonuna kadar sonlandıracağını duyurdu.

Honda, Avrupa'da dizel araç satışını 2021'e kadar sona erdirecek, System.String[]

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Honda, Avrupa'da dizel araç satışlarını 2012 sonuna kadar sonlandıracağını duyurdu

Avrupa, Honda, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:45 
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