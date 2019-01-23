Honda, Cenevre'de Urban Ev'nin Dünya Tanıtımını Yapacak

Honda, Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerini yapacak.

Honda, Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerini yapacak.



Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda'nın işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli aracı, temiz, basit ve benzersiz tasarımı ile öne çıkıyor.



Honda'nın "Electric Vision" stratejisiyle 2025 yılında satılan her üç Honda'dan ikisinin elektrikli türevi bir araç olması hedefinin ilk göstergesi olan Urban EV, bu yıl içerisinde satışa çıkacak.



Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyeri, Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da yapılacak. Aracın ilk konsepti, 2017 Frankfurt Motor Show'da sergilenmişti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

FETÖ Elebaşı Gülen, ABD'den Sınır Dışı Edilince Mısır'a Sığınabilir

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı

Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor

Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer