Honda, Cenevre'de Urban Ev'nin Dünya Tanıtımını Yapacak
24 dakika önce
Honda, Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerini yapacak.
Honda, Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerini yapacak.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda'nın işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli aracı, temiz, basit ve benzersiz tasarımı ile öne çıkıyor.
Honda'nın "Electric Vision" stratejisiyle 2025 yılında satılan her üç Honda'dan ikisinin elektrikli türevi bir araç olması hedefinin ilk göstergesi olan Urban EV, bu yıl içerisinde satışa çıkacak.
Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyeri, Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da yapılacak. Aracın ilk konsepti, 2017 Frankfurt Motor Show'da sergilenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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