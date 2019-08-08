Son Dakika Haberleri: Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı
Son Dakika Güncel Haber

Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı

21 dakika önce

Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangcou Automobile Group Co. LTD (GAC Group), Çin'deki 222 bin 674 aracı, motor sistemindeki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı, System.String[]
Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangcou Automobile Group Co. LTD (GAC Group), Çin'deki 222 bin 674 aracı, motor sistemindeki kusur nedeniyle geri çağırdı.
Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Honda'nın Çinli ortağı GAC Group, 222 bin 674 aracı motor sistemlerinde bulunan soğutucu cihazlardaki kusur nedeniyle geri çağırdı.
Geri çağırma işlemi, 30 Ağustos'ta başlayacak ve 25 Temmuz 2017-7 Ağustos 2019'da üretilen "Accord sedan" modelini kapsayacak.
Araçların kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.
Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Honda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
Kırık rögar kapağına basan küçük çocuk, kanalizasyona düştü Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:25:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]