Honda Çin’deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı
1 saat önce
Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin'deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.
Japon
otomotiv şirketi Honda
'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin'deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:27
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