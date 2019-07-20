Son Dakika Haberleri: Honda Çin’deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı
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Honda Çin’deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı

1 saat önce

Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin'deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Honda Çin’deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı, System.String[]
Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin'deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Honda, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:27 
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