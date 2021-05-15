Honda çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karında yüzde 10,3 düşüş bekliyor - Son Dakika

Honda çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karında yüzde 10,3 düşüş bekliyor

15.05.2021 07:57
Honda çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karında yüzde 10,3 düşüş bekliyor, System.String[]

Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yıl kapsamlı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini bekliyor.

Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yıl kapsamlı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini bekliyor.

Japon üretici Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı bilanço verileri ile Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı beklentilerini açıkladı.

Buna göre Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerileyeceğini tahmin ediyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu talep daralmasının normale dönmesini bekleyen firma küresel bazda 5 milyon araç, 18 milyon motosiklet satmayı hedefliyor.

Üretimde 100 bin kısıntı

Honda, önceki ay sona eren 2020 mali yılında 657,4 milyar yen (6 milyar dolar) net kar elde etti. Firma son 3 yıldır net kar bazında ilk kez artışı yakaladı.

Yaşadığı yüzde 11,8'lik satış kaybı sonrası Japon firmanın işletme karı, yüzde 4,2'lik yükselişle 660,2 milyar yene (6,03 milyar dolar) çıktı.

Honda Başkan Yardımcısı Kuraişi Seiji, düzenlediği basın toplantısında, "(Çip tedarik sıkıntısı) Etkisinin mevcut mali yılın ilk yarısında sürmesini bekliyoruz ancak ikinci yarıda normale döneceğiz." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre, Honda, 2020 mali yılı üretiminde 100 bin adet kısıntı yaşadı.

Japon, Honda, dolar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Honda çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karında yüzde 10,3 düşüş bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye saldırdı! Can kaybı 137'ye yükseldi İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye saldırdı! Can kaybı 137'ye yükseldi İki aracın çarpıştığı kazada, bir çocuğun uçuruma fırladığı bilgisi ekipleri harekete geçirdi! El feneriyle yaralı aradılar İki aracın çarpıştığı kazada, bir çocuğun uçuruma fırladığı bilgisi ekipleri harekete geçirdi! El feneriyle yaralı aradılar Olaylı Karagümrük maçının faturası ağır oldu! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı Olaylı Karagümrük maçının faturası ağır oldu! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek

Son Dakika Haberleri
18:01 Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın
17:49 Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor
17:39 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:52 Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
16:32 Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu
16:10 Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok         
01:18
Kademeli normalleşmede yeni iddia! Hedef yaz sezonunu 'en yasaksız' haliyle geçirebilmek Kademeli normalleşmede yeni iddia! Hedef yaz sezonunu 'en yasaksız' haliyle geçirebilmek         
23:46
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı         
18:54
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi         
17:42
ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı         
17:23
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı         
16:53
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu         
16:33
Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu         
14:26
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 08:25:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Honda çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karında yüzde 10,3 düşüş bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement