Honda Civic'e bir zam daha! İşte son durum - Son Dakika
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Honda Civic'e bir zam daha! İşte son durum

31.05.2022 08:38
Honda Civic'e bir zam daha! İşte son durum

Ülkemizde fazlasıyla sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Honda Civic modeline zam geldi. İşte Honda Civic Mayıs 2022 fiyat listesi...

Otomotiv sektörünün enlerinden Honda Civic, 1972 yılından bu yana önemli satış başarılarına imza attı. Ülkemizde de sıklıkla tercih edilen model, son dönemde gelen zamların ardından orta segment fiyat konseptinden saptı. Otomobile bir süre önce yeniden zam geldi. Honda Civic Mayıs 2022 fiyat listesiyle karşınızdayız.

Zam geldi: Honda Civic 2022 fiyat listesi ve özellikleri

Honda Civic, ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. LPG'li 1.5 litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretirken, ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm tork ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.

Honda Civic'e bir zam daha! İşte son durum

Otomobilde Premium, Elegance ve Executive Plus olmak üzere üç donanım paketi mevcut. En dolu olarak lanse edilen Executive Plus'ta şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı ve çarpışma hafifletici fren sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

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Park sensörü, Elegance ve Executive Plus'ta ön ve arkada ve giriş seviyesi Premium'da sadece arkada yer alıyor. Geri görüş kamerasının da Premium dışındaki tüm modellerde mevcut olduğunu belirtelim. Son olarak multimedya ekranı en dolu pakette 9 inç, diğerlerinde 7 inç büyüklüğünde.

Honda Civic'e bir zam daha! İşte son durum

Motor SeçenekleriŞanzıman TipiDonanım PaketiMayıs 20221.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanPremium629.400 TL1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanElegance689.800 TL1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanExecutive Plus747.300 TL1.5 Litre VTEC TurboOtomatik ŞanzımanElegance689.800 TL1.5 Litre VTEC TurboOtomatik ŞanzımanExecutive Plus753.500 TL

Peki siz Honda Civic 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Honda Civic'e bir zam daha! İşte son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Honda Civic'e bir zam daha! İşte son durum - Son Dakika
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