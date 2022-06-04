Honda Civic'e büyük zam: İşte son durum! - Son Dakika
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Honda Civic'e büyük zam: İşte son durum!

04.06.2022 22:38
Honda Civic'e büyük zam: İşte son durum!

Ülkemizde fazlasıyla sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Honda Civic modeline zam geldi. İşte Honda Civic Haziran 2022 fiyat listesi...

Honda Civic, bugüne dek orta segment bir otomobil olarak sürücülerin karşısına çıktı. 1972'den bu yana tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan modelin fiyatları bir süre önce güncellendi. Tabii bu değişiklik sektörün genelinde olduğu gibi yine zam odaklı oldu. Honda Civic Haziran 2022 fiyat listesiyle karşınızdayız.

Honda Civic Haziran 2022 fiyat listesi

Otomobil üreticileri, haziran ayının gelmesiyle fiyat listelerini güncellemeye başladılar. Sektörde bir süredir devam eden zam akımına Honda Civic de katıldı. Zira Haziran 2022 itibariyle otomobilin fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Honda Civic'e büyük zam: İşte son durum!

Son değişiklikle birlikte giriş seviyesi Premium paketine sahip LPG'li 1.5 litre Turbo Eco seçeneğinin fiyat etiketi 629 bin 400 TL'den 679 bin 800 TL'ye çıktı. Aynı zamanda en dolu Executive Plus paketini kullanan 1.5 Litre VTEC Turbo'nun fiyatı da 753 bin TL'den 813 bin 800 TL'ye yükseldi.

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Motor SeçenekleriŞanzıman TipiDonanım PaketiMayıs 2022Haziran 20221.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanPremium629.400 TL679.800 TL1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanElegance689.800 TL745.000 TL1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanExecutive Plus747.300 TL807.100 TL1.5 Litre VTEC TurboOtomatik ŞanzımanElegance689.800 TL745.000 TL1.5 Litre VTEC TurboOtomatik ŞanzımanExecutive Plus753.500 TL813.800 TL

Honda Civic, ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. LPG'li 1.5 litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretirken, ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm tork ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.

Honda Civic'e büyük zam: İşte son durum!

Otomobilde Premium, Elegance ve Executive Plus olmak üzere üç donanım paketi mevcut. En dolu olarak lanse edilen Executive Plus'ta şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı ve çarpışma hafifletici fren sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

Park sensörü, Elegance ve Executive Plus'ta ön ve arkada ve giriş seviyesi Premium'da sadece arkada yer alıyor. Geri görüş kamerasının da Premium dışındaki tüm modellerde mevcut olduğunu belirtelim. Son olarak multimedya ekranı en dolu pakette 9 inç, diğerlerinde 7 inç büyüklüğünde.

Peki siz Honda Civic 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Honda Civic'e büyük zam: İşte son durum! - Son Dakika

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