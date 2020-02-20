Honda, Civic Type R ailesini yeni versiyonlarıyla genişletiyor

Honda, yüksek performanslı kompakt hatchback segmentindeki temsilcisi Civic Type R ürün gamını Sport Line ve Limited Edition olmak üzere iki yeni özel seri ile genişletiyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Civic Type R Limited Edition, bugüne kadar üretilen en safkan Type R olma özelliğiyle öne çıkarken, Limited Edition versiyonundan Avrupa için sadece 100 adet üretilecek.

Civic Type R Limited Edition, yeni hafif yapı elemanları, gelişmiş sürüş dinamikleri ve çarpıcı tasarımıyla bugüne kadar üretilen en safkan Type R versiyonu olarak dikkati çekiyor.

Civic Type R Sport Line ise Type R modellerine özgü performansı sunuyor ancak daha alçak arka spoyler, 19 inçlik alaşım jantlar ve siyah iç mekanıyla daha az dikkati çeken bir görünüm bekleyenlere hitap ediyor.

Dikkati çeken görsel dokunuşlar

2020 Civic Type R modellerinde ön tampon yenilenirken, tampon alt bölgesindeki sis lambalarının çerçeveleri daha simetrik bir tasarımla çerçeve ince kanatçıklarla hareketlendirildi.

Daha büyük bir hava girişi ve daha ince ızgara çıtaları yüzde 13 daha büyük bir hava açıklığı sağlıyor. Güncellenen radyatör ile birlikte tüm bu gelişmeler, pist gibi yüksek performans gereksinimlerinin yaşandığı sürüş koşullarında soğutma sıvısı sıcaklığında 10 dereceye kadar azalma (Honda dahili testi) sağlıyor.

Honda, iç mekandaki kullanım kolaylığı ve ergonomiyi iyileştirmek üzere tüm Civic modellerinde bilgi-eğlence sistemi ile klimaya birkaç fiziki düğme ekledi.

Honda LogR sürüş performansını geliştirecek

Bir Honda modelinde ilk kez kullanılan Type R modeline özel veri kaydedicisi Honda LogR yol bilgisayarı, sensörler ve akıllı telefon uygulamasını bir araya getirerek sürücünün performans parametrelerini izlemesine ve kaydetmesine yardımcı oluyor.

Uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefonun araca bağlanması halinde ana ekranda bir performans ekranı gösteriliyor. Sürücü; vites konumu, motor suyu ve motor yağı sıcaklığı, yağ ve hava basıncıyla motor hava emiş sıcaklığı gibi verileri gerçek zamanlı olarak görebiliyor. Ayrıca, bir grafik ile hızlanma, fren ve viraj hareketlerini gösteren "G-Metre" veya otomobilin viraj alma, fren ve hızlanma hareketlerini kuş bakışı gösteren "3D" görünümü arasında seçim yapabiliyor.

Honda Civic Type R Limited Edition

Pist performansına odaklanarak geliştirilen yeni Civic Type R Limited Edition, en dinamik önden çekişli hatchback olmak üzere tasarlandı. Yeni hafif yapı elemanları ile bugüne kadar üretilen en abartılı ve safkan Type R versiyonu olarak dikkati çekiyor.

Avrupa için sadece 100 adet üretilecek olan Civic Type R Limited Edition, sürüş dinamikleri ve performans noktasında standart Civic Type R versiyonunu temel alıyor.

Honda Civic Type R Sport Line

Yeni Civic Type R Sport Line versiyonu, yüksek performansı daha yalın bir tasarımla bir araya getiriyor. Type R Sport Line ile standart Civic Type R versiyonları arasındaki en belirgin görsel fark, heybetli bir arka spoyler yerine daha küçük ve alçak bir spoyler kullanılması. Böylece sportif ve dinamik bir görünüm korunurken, daha zarif bir siluet beraberinde geliyor. Civic Type R GT gibi Type R Sport Line da yeni yarış mavisi (racing blue) gövde rengi seçeneğiyle satışa sunulacak.