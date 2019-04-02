Son Dakika Haberleri: Honda Civic ve Cr-V Modellerinde Bahar Kampanyası

Honda Civic ve Cr-V Modellerinde Bahar Kampanyası

40 dakika önce

Honda, Civic ve CR-V modelleri için nisan ayına özel faizli kredi kampanyası başlattı.

Honda Civic ve Cr-V Modellerinde Bahar Kampanyası, System.String[]
Honda, Civic ve CR-V modelleri için nisan ayına özel faizli kredi kampanyası başlattı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda Civic ve CR-V modelleri için nisan ayına özel faizli kredi kampanyası sunuyor.

Nisan ayı boyunca Honda kampanyası kapsamında Civic modelleri için 40 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,95 faiz ile 12 ay taksit imkanı, CR-V modeli içinse 100 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,95 faiz ile 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda, EuroNCAP testlerinden güvenliği ile 5 yıldız alan CR-V modeli için nisan ayı boyunca 100 bin TL'ye yüzde 0,95 faiz oranı ile 15 ay vadeli kredi kullanımı sağlıyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri ve donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran CR-V'ye nisan ayı boyunca sahip olmak isteyenlerin Honda bayilerine uğramaları yeterli olacak.

Honda'nın Civic modellerinde de nisan ayına özel kredi fırsatları bulunuyor. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan'ın Elegance benzinli, ECO ve dizel versiyonlarında 25 bin TL'ye kadar kredi imkanı yüzde 0,95 faiz oranı ve 12 taksit seçeneği ile sunuluyor.

Kampanya dahilinde Executive modellerde ise aynı faiz oranı ve taksit sayısı ile 40 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:14 Kaynak: AA

Honda, Ekonomi
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