Honda Civic ve CR-V modellerine özel kampanya yeni yılda devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Honda Civic ve CR-V modellerine özel kampanya yeni yılda devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Honda Civic ve CR-V modellerine özel kampanya yeni yılda devam ediyor

6 saat önce

Honda, Civic ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını açıkladı.

Honda Civic ve CR-V modellerine özel kampanya yeni yılda devam ediyor, System.String[]

Honda, Civic ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını açıkladı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan modellerine özel iki ayrı kampanya seçeneği sunuluyor. Mart ayı sonuna kadar kamu bankaları işbirliği ile 60 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkanı sağlanabilen Honda Civic Sedan modelleri için ayrıca Garanti Bankası işbirliği ile 40 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit seçeneği de sunulabiliyor.

Honda'nın güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran CR-V modellerinde ise Garanti Bankası işbirliği kapsamında Ocak ayı boyunca 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

Garanti Bankası, Honda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor
Ailesiyle tatile çıkan Berkay Şahin, bir hafta için 192 bin TL ödeyecek Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti Yakaladığı dilencinin mal varlığını duyan zabıta, "Allah'tan kork" diye sitem etti

Son Dakika Haberleri
16:54 Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak" - Son Dakika Ekonomi
16:14 Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti - Son Dakika Ekonomi
16:05 Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti - Son Dakika Ekonomi
15:54 Toyota Türkiye, akıllı sistemler ihraç edecek - Son Dakika Ekonomi
15:54 Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur" - Son Dakika Ekonomi
14:27 Yakaladığı dilencinin mal varlığını duyan zabıta, "Allah'tan kork" diye sitem etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 17:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Honda Civic ve CR-V modellerine özel kampanya yeni yılda devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]