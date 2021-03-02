Honda'dan baharın ilk kampanyası

Honda, Civic, CR-V ve HR-V modelleri için mart ayına özel kredi kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın mart ayı boyunca sunacağı kampanya kapsamında Civic, CR-V ve HR-V modellerinde 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 aya varan vade imkanı sağlanıyor.

Kampanyada standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan modellerinde, mart ayı boyunca 90 bin liralık kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenlere mart ayında 100 bin liraya kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken, Markanın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise mart ayı boyunca 70 bin lira kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.