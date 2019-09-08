Son Dakika Haberleri: Honda'dan Civic ve CR-V modellerine özel kampanya
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Honda'dan Civic ve CR-V modellerine özel kampanya

1 saat önce

Honda'nın segmentinde fark yaratan Civic ve sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modellerine özel sunduğu kampanyaları eylül ayında da sürüyor.

Honda'dan Civic ve CR-V modellerine özel kampanya, System.String[]

Honda'nın segmentinde fark yaratan Civic ve sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modellerine özel sunduğu kampanyaları eylül ayında da sürüyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, Civic Sedan ve CR-V modelleri için eylül ayında da özel fırsatlar sunuyor.

Eylül ayı sonuna kadar Honda'nın Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere 50 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit imkanı sağlanıyor. Honda, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modelleri için eylül ayı boyunca kredi kampanyasının yanı sıra 10 bin kilometre bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile Honda CR-V için de eylül ayı boyunca 100 bin TL'ye faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

Eylül, Honda, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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