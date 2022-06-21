Honda'dan elektrikli araç üretimi için Çin'de fabrika yatırımı - Son Dakika
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Honda'dan elektrikli araç üretimi için Çin'de fabrika yatırımı

21.06.2022 16:52
Honda'dan elektrikli araç üretimi için Çin'de fabrika yatırımı

Honda'nın Çin'deki otomobil üretim ve satış iştiraki olan GAC Honda Automobile, elektrikli araç üretimi için yeni bir fabrika inşaatına başladığını açıkladı.

Honda'nın Çin'deki otomobil üretim ve satış iştiraki olan GAC Honda Automobile, elektrikli araç üretimi için yeni bir fabrika inşaatına başladığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın Çin'deki otomobil üretim ve satış iştiraki olan GAC Honda Automobile, elektrikli araç üretimi için yeni bir fabrika inşaatına başladığını duyurdu. Nisan ayında Honda'nın global vizyonuna yönelik olarak düzenlenen toplantıda detayları açıklanan elektrifikasyon sürecinin bir adımı olarak Çin'deki tesis hayata geçirildi.

Ürün gamındaki elektrikli araç modellerini artırmayı planlayan Honda, elektrifikasyon stratejisine yönelik önemli yatırımlarını da büyüterek sürdürüyor. Yeni elektrikli otomobil üretim fabrikası Çin'in Guangzhou kentinde, 400 bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda kurulacak. Tesisin üretim kapasitesinin yıllık 120 bin adet olması planlanırken, üretime 2024 yılında başlanması hedefleniyor.

Önemli bir üretim merkezi olacağı öngörülen fabrikanın yanı sıra Çin'de aynı zamanda Dongfeng Honda Automobile tarafından bir fabrika daha kurulacak. İki üretim tesisinin de 2024 yılında operasyona başlayacağı ve yıllık toplam otomobil üretim kapasitelerinin 1,73 milyon adet olacağı açıklandı.

Sürdürülebilirlik kapsamında güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak fabrika için başlangıçta 3,49 milyar yuan (yaklaşık 525 milyon dolar) yatırım gerçekleştirilecek. İleri teknoloji üretim imkanları sunulacak fabrikanın verimli, akıllı ve düşük karbonlu olarak faaliyet göstermesi için çalışmalara başlandı.

Honda, 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik elektrifikasyon çalışmalarını hızlandırmaya ve müşteri beklentilerinin ötesine geçen ürünler sunmaya devam edecek.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Honda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Honda'dan elektrikli araç üretimi için Çin'de fabrika yatırımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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