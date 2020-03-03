Honda'dan elektrikli ürün gamına dijital tanıtım

Honda, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ertelenmesi ile birlikte 2020 yeniliklerini dijital tanıtım ile gerçekleştirdi. Yeni Honda Jazz ve Jazz Crosstar modellerinin Avrupa tanıtımını küresel web sitesi üzerinden yapan marka, tüm elektrikli araç modellerini ve enerji yönetim hizmetlerini bir araya toplayacağı e: Technology markasını tanıttı.



Honda, 2020 yeniliklerini, tüm elektrikli araç modellerini ve e: Technology markasının tanıtımını dijital ortamda gerçekleştirdi. Tüm ürün gamının 2022 yılına kadar elektrikli olmasını hedefleyen marka, bu hedefinin ilk temsilcileri olan Honda Jazz ve Honda e için detaylı bir sunum paylaştı. Yeni modelleri haricinde tüm elektrikli modellerini yeniden sunan Honda, e: TECHNOLOGY ürün ve hizmetlerini de anlattı.



Yapılan bilgilendirmede; markanın tüm yeni modellerinde yer alacak olan gelişmiş bağlanabilirlik teknolojileri de anlatılırken; My Honda+ uygulaması ve Honda Kişisel Asistan'ı ile donatılan Honda e, yeni Jazz ve Jazz Crosstar bu uygulamanın ilk örneklerini oluşturacak.



Günümüz tüketicisinin, otomobillerinin hayatlarıyla bağlantı kurmasını beklediğini söyleyen Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, "Geliştirmiş olduğumuz Honda Personal Assistant ve My Honda+ gibi yeni nesil çözümlerle kullanıcıların beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor." dedi.



Markanın tanıtım toplantısında şu ifadeler kullanıldı:



Yeni Honda Jazz e: HEV



"Yeni Honda Jazz, standart olarak gelişmiş e: HEV hibrit teknolojisiyle yollara çıkıyor. Honda mühendisleri markanın küçük sınıftaki efsanevi modelini baştan aşağı yeniden tasarladı. Yeni Honda Jazz üstün sürüş verimliliği ile son derece kullanıcı bir yapıyı bir arada sunan küçük sınıfın en dikkat çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Honda, küçük sınıftaki temsilcisinin cazibesini daha da genişletmek için daha güçlü bir tasarıma sahip olan, SUV esintileri taşıyan Jazz Crossstar versiyonunu da tanıttı. Standart modelle aynı hibrit güç-aktarma organına ve iç mekan özelliklerine sahip olan yeni Jazz Crosstar, artırılmış yerden yükseklik, suya dayanıklı döşemeler ve entegre tavan rayları ile ayrışıyor. Görsellik daha güçlü bir ön ızgara, siyah trimler ve şık yan eşikler ile güçlendiriliyor. Crosstar modeline özgü jantlar SUV tarzına vurgu yaparken otomobilin güçlü görünümünü tamamlıyor.



Gelişmiş e: HEV hibrit teknolojisi



Yeni Honda Jazz, ilk kez standart olarak gelişmiş e: HEV iki motorlu hibrit güç-aktarma teknolojisi ile yollara çıkacak ve Honda'nın yeni e: HEV logosunu taşıyacak. Yeni Jazz, sınıfında lider iç konfor ve kullanışlılık özelliklerini tamamlamak üzere üstün performans ve ileri seviyede verimliliğin benzersiz bir karışımını sunmak üzere tasarlandı. Jazz için geliştirilen e: HEV sistemi üstün sürüş keyfi ve benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Sistemde iki adet güçlü elektromotor 1.5-litre DOHC i-VTEC benzinli motoru destekliyor. Güç sabit vitesli bir şanzıman üzerinden yola aktarılırken elektromotorlar lityum-iyon bataryalar tarafından besleniyor. Toplam 109 PS (80 kW) güç sayesinde Jazz e: HEV sadece 9,4 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor ve 175 km/s maksimum hız yapabiliyor. Sunmuş olduğu akıcı ve konforlu yolculuğa karşın hibrit sistem standart versiyonda 102 gr/km (WLTP) CO2 emisyon ile 4,5 lt/100 km (WLTP) tüketim değerine ve Crosstar versiyonunda 110 gr/km (WLTP) CO2 emisyon ile 4,8 lt/100 km (WLTP) tüketim değerine imza atıyor.



Honda e



2020 yazından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak olan Honda e, işlevsellik ve kullanım kolaylığına odaklanarak tasarlandı. Yalın bir tasarıma sahip Honda e LED aydınlatma birimleri ile görsel olarak modern teknolojiye dikkat çekiyor. Günlük yaşamın zorluklarıyla mücadele edecek çözümlerle donatılan iç mekan iyice köşelere yerleştirilen tekerlekler sayesinde kompakt boyutlardan beklenmeyen bir iç mekan genişliği sunuyor. Honda aerodinamik tasarımı kadar kabuğun altında barındırdığı teknolojiyle de geleceğin kentsel ulaşımına modern bir çözüm sunuyor. Yeni elektrikli araçlara özel platform birçok avantajı beraberinde getiriyor. Sadece 4,3 metrelik dönüş çapı üstün manevra kabiliyeti ve şehir içinde pratiklik sağlarken 50: 50 ön arka aks ağırlık dağılımı ve düşük ağırlık merkezi üstün sürüş dinamiklerini beraberinde getiriyor. Sessiz sürüş konfora katkı sağlarken kesintisiz ivmelenme sürüş keyfine katkı sağlıyor. Honda'nın gelişmiş elektrikli araç teknolojileri 35,5 kWh kapasiteli bataryayla 222 km (WLTP) elektrikli sürüş menzili sunarken hızlı şarj özelliği sadece 30 dakikada yüzde 80 şarj imkanı sunuyor." - İSTANBUL