Honda'dan F1'e görkemli veda: Son şampiyon Verstappen - Son Dakika

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dhabi'de geçilirken, nefes kesen mücadelede Max Vestappen son turdaki atağıyla zafere ve şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Red Bull Racing Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen'in sürpriz şampiyonluğu elde ettiği yarış aynı zamanda Honda'ın F1 pistlerine vedası anlamını da taşıdığından, bu sonuçla Honda F1'e görkemli bir şekilde veda etmiş oldu.

F1'de kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, sıralama turlarında elde ettiği zamanla mücadeleye ilk sırada başlama hakkını elde etmişti.

Yarış öncesi şampiyonluğun favori ismi Lewis Hamilton ikinci sırada mücadeleye başlarken, yarışa damgasını vuran diğer bir isim olan Sergio Perez ise beşinci sırada start aldı.

Yarışa yumuşak hamura sahip lastiklerle başlayan pilotlardan Verstappen ilk turda liderliği Hamilton'a kaptırırken, ilk turun ardından hızını arttıran Hollandalı pilot Hamilton'ı zorlamaya başladı. Perez de peş peşe ataklarla üçüncü sıraya kadar yükseldi.

İlk pit stop hamlesi Verstappen'den gelirken, bir tur sonra Hamilton da pit stop yaparak sert hamura sahip lastiklere geçti. Her iki pit stop sonrasında Perez liderliği ele geçirdi.

Hamilton sonraki turlarda Verstappen ile arasındaki farkı 10 saniyeye kadar çıkarmayı başarırken, Verstappen'in takım arkadaşı Perez ise Hamilton'ın peş peşe ataklarına rağmen İngiliz pilotun öne geçmesini engellemeyi başardı ve Verstappen'e farkı kapatması için önemli bir avantaj sağladı.

Bu arada kariyerinin son F1 yarışına çıkan Kimi Raikkonen aracındaki problem nedeniyle yarıştan çekilirken, aynı turda George Russell da araç arızası yaşayarak yarışa veda etti.

Mücadelenin 36. turunda Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi vites kutusunda yaşadığı problem nedeniyle pistte kalınca sanal güvenlik aracı uygulaması devreye girdi. Bu aradan yararlanan Verstappen ve Perez pit stop yaparken, Hamilton ise pite girmeyerek liderliğe yükseldi ve Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 17 saniyeye kadar çıktı.

Bu andan itibaren yeni lastikleriyle hızlanan Verstappen'e karşı Hamilton da hızını yükselterek farkı korumayı başardı. Yarışın ve şampiyonluğun kaderini ise son turlara girilirken, Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza belirledi. Kaza nedeniyle piste güvenlik aracı girerken, tüm pilotla arasındaki farklar da kapandı. Son tur öncesinde güvenlik aracının pistten ayrılmasıyla atak yapan Verstappen, Hamilton'ı geçerek son anda zafere ve şampiyonluğa uzandı.

Bu şampiyonluk aynı zamanda Red Bull Racing'in pilotlar sıralamasında 2013 yılından beri ilk şampiyonluğu olurken, Honda ise F1'e şampiyonlukla veda etti.

Sezon sonunda pilotlar sıralamasında Hamilton ikinci, Bottas ise üçüncü oldu. markalar sıralamasında ise kazanan Mercedes olurken, ikinci sırada Red Bull racing Honda, üçüncü sırada ise Ferrari yer aldı.