Honda'dan her koşulda çalışmaya devam edenlere destek kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Honda'dan her koşulda çalışmaya devam edenlere destek kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Honda'dan her koşulda çalışmaya devam edenlere destek kampanyası

6 saat önce

Honda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası pandemi olarak kabul edilen Koronavirüs salgınında servis hizmetini devam ettiren işletmeler ve kişiler için özel bir destek kampanyası başlattı.

Honda'dan her koşulda çalışmaya devam edenlere destek kampanyası, System.String[]

Honda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası pandemi olarak kabul edilen Koronavirüs salgınında servis hizmetini devam ettiren işletmeler ve kişiler için özel bir destek kampanyası başlattı.


Honda, scooter segmentinde yer alan motosiklet modellerinde koronavirüs salgını döneminde özellikle servis hizmetini kesmeyen işletme sahipleri için yeni bir destek kampanyası başlattı. Verilen bilgiye göre, işletme sahipleri haricinde bireysel müşterilerin de faydalanabileceği Nisan ayına özel olarak başlatılan kampanya kapsamında 3 ay erteleme imkanı sunularak ödemelerin Temmuz 2020 tarihinde başlatılması sağlanıyor.


Verilen bilgiye göre, özellikle gıda ve perakende sektöründe hizmet veren işletmecilerin yararlanabileceği destek kampanyasında, markanın Scooter segmentindeki Spacy Alpha, Activa S ve PCX 125 modelleri için 15 bin TL'ye varan kredi kullanımına yüzde 0,66'dan başlayan faiz oranı ile ödemesi 3 ay sonra başlayacak 24 aya kadar taksit seçeneği sunuluyor. - İSTANBUL

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Honda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:58 Kaynak: İHA

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