Honda'dan ilk hibrit SUV: HR-V e: HEV - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Honda'nın elektrikli otomobillere yönelik vizyonunda önemli bir adımı temsil eden ilk hibrit SUV modeli HR-V e: HEV tanıtıldı.

e: Technology markası altında e: HEV logosunu taşıyan en yeni model olan HR-V'nin üçüncü jenerasyonu iki motora sahip, hibrit güç-aktarma sistemi ile öne çıkıyor.

Honda'nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi'nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, Coupe esintilerine sahip minimalist ve modern tasarım felsefesiyle dikkat çekiyor.

2021 yılı sonunda Avrupa'da satışa sunulacak model, 10 mm artan iz genişliği ve 20 mm alçalan tavan yüksekliği ile önceki nesil ile göre çok daha şık ve olgun bir görünüm ortaya koyuyor. Coupe esintileri ve premium SUV detaylarıyla dikkat çeken yeni HR-V'de standart olarak sunulan 18 inçlik daha büyük jantlar ve kısalan ön aks uzantısı tasarımı destekliyor. Farlar, gövde renginde radyatör ızgarası ve dikkat çekici alt ızgara ile bütünleşen öne doğru çıkıntılı burun, HR-V'nin sade tasarımı çizgisine hareket katıyor.

Arkadan ön farlara kadar uzanan modern ve keskin omuz çizgisi ile dinamik bir etki yaratan yeni HR-V; çıkıntılı ön bölüm ve geri çekilen A sütununun etkisiyle coupe esintileri taşıyan tasarıma sahip. Üç boyutlu arka panele entegre edilen bagaj kapağı tutma kolu ve bagaj kapağı tasarımı pratik kullanım imkanı sunuyor. HR-V'nin ön tamponundaki hava perdesi açıklığı, arka yan eşik lipi ve şık arka stop tasarımı, arka yan spoyler ile birlikte aracın arkasındaki hava türbülansını azaltılırken; yüksek hız sürüşlerinde yakıt verimliliği sağlanıyor.

İç mekan

Yeni HR-V'nin iç mekanında daha kaliteli malzemeler dikkat çekiyor. Ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma ızgaralarıyla yaratılan Hava Yayılma Sistemi ile havanın doğrudan yolcunun yüzüne veya üzerine gelmesinin önüne geçiliyor. Hava akımını ön yan camlar boyunca tavana yönlendirerek, yolcuların yanında ve üstünde bir hava girdabı yaratan sistemde, yeni havalandırma ızgaralarının etkisi yolcuları doğrudan etkilemiyor.

Yeni HR-V'de, görüş açılarında yapılan iyileştirmeler sayesinde önceki nesille kıyaslandığında 10 mm daha yüksek sürüş pozisyonu sunulurken; camlar içeriye maksimum seviyede ışık alacak tasarımıyla kullanıcıların sürüş deneyimine katkı sağlanıyor. Çapraz görüşü iyileştirmek için aynaların aşağıya alınarak kapıya sabitlendiği modelde, kaputun düz çizgisine uyumlu yatay ön konsol tasarımı yer alıyor. Uzun yolculuklarda yorgunluğu önlemek ve günlük kullanımda konforu arttırmak üzere yay yerine vücudu destekleyen yeni nesil dolgulu gövde dengeleyici ön koltukları bulunan HR-V'de, sürüş sırasında iç mekandaki kumandalar sürücünün konforu için görüş alanına mümkün olan yakın konuma yer alıyor. Düzenli yerleşimiyle ferahlık hissini daha da artıran iç mekanda sesli komut sistemiyle güvenli ve duyulara hitap eden bir kullanım sunuluyor.

Araç boyutları önceki nesil ile benzerlik taşıyan yeni HR-V, genişleyen bacak ve omuz mesafesi ile daha ferah bir iç mekan sunuyor. Arka bacak mesafesindeki 35 mm artışın ve iki derecelik ek sırt eğiminin yanı sıra Honda'nın önceki nesilde sunduğu kullanım ihtiyacına bağlı olarak hem öne doğru katlanan hem yukarıya doğru kalkan çok yönlü koltukları yeni HR-V'de de yer alıyor. Koltuklar, alçak bagaj eşiği, geniş bagaj açıklığı, alçak ve düz bagaj zemini gibi detaylar sayesinde bagaj erişiminde kullanım kolaylığı sağlıyor. Genişliği ve hacmi ile dikkat çeken bagajda, Uzaklaşınca Kapanan Elektrikli Bagaj Kapağı işlevi ile daha fazla kullanım kolaylığı sağlanıyor. Akıllı Anahtar fonksiyonu ile ise anahtarın uzaklaştığı algılanınca bagaj kapağı otomatik olarak kapatılıyor.

HR-V'nin kabin içine yerleştirilen farklı saklama alanları, hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olurken; orta konsol dışında kablosuz şarj pedi* ile birlikte önde ve arkada USB şarj soketlerine* sahip küçük cepler de bulunuyor. Kalite hissini artıran premium ses sistemi, harici hoparlör* ve dokunmatik kabin ışıkları gibi detaylar kabin içi konforu güçlendiriyor. Honda mühendisliği ile geliştirilen yenilikçi merkezi yakıt deposu konumu ve bataryanın otomobilin zemini yerine bagaj boşluğunun altına entegre edilmesiyle, e: HEV bileşenlerine rağmen yeni HR-V dört yetişkini rahat ettiren konforlu bir yaşama alanı vaat ediyor.

Güç aktarım sistemi

Honda'nın e: HEV hibrit sisteminde 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motor iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile desteklniyor. Bnzinli motor 131 PS güç ve 4500 d/d'de 253 Nm tork üretiyor. HR-V e: HEV, üç farklı sürüş modu ile kendini sürüş koşullarına uyarlıyor. Yakıt verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak için sürüş koşulları uygun olduğu sürece elektrikli moda geçen sistemde, güç ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda ise hibrit mod devreye giriyor. Spor, Normal ve Eko gibi sürüş modları aracılığıyla kişiselleştirme imkanı sunulan HR-V'de, daha güçlü rejeneratif fren için 'B' modu etkinleştirme seçeneği bulunuyor. Buna ek olarak direksiyon simidinin arkasında yer alan Yavaşlama Seçici özelliği ile enerji geri kazanım seviyesi ve yavaşlama etkisini ayarlama olanağı sunuyor.

Gelişmiş ve sezgisel bağlanabilirlik çözümleri

Yeni HR-V, kullanıcının günlük yaşama kolaylıkla erişimine olanak tanıyan gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri sunuyor. 9 inç LCD dokunmatik ekran sürücünün dikkatini en az dağıtacak tasarımıyla yer alıyor. İyileştirilen HMI çalışma hızı sayesinde geçiş hızı artan sistem, giriş ve komutlara daha hızlı cevap veriyor. Ayrıca sürücünün dikkat dağınıklığını daha da azaltmak için 7 inç TFT e: HEV göstergesinde hangi gelişmiş sürüş destek sistemi bilgisinin görüntüleneceği seçilebiliyor. Apple CarPlay (Bluetooth, WiFi veya kablo) ve Android Auto (kablo) destekli ekran yansıtma özelliği sunan arayüzü ile sürücüye kullanım kolaylığı sunuluyor.

Gelişmiş güvenlik özellikleri

İlk kez Honda SENSING donanımına sahip Yeni HR-V, gelişmiş güvenlik teknolojileri ile sürüş destek sistemlerini sunuyor. Honda SENSING, iyileştirilen daha geniş ve yüksek çözünürlüklü yeni monoküler ön kamerası sayesinde gece sürüşlerinde de çalışan Yaya Çarpışmasını Önleme Sistemi ve Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (CMBS) ile bisikletçiler ve motosikletler dahil yoldaki tüm araçları algılıyor. Yeni HR-V'de sunulan yeni Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC), şerit değiştirirken ve araçları geçerken sürüş güvenliğini artırırken; manevra sırasında otomobili daha çabuk hızlandırmak için direksiyon açısını ve gelişmiş kamera görüntülerini birlikte değerlendiriyor. Manevra yaparken güvenli ve yumuşak bir geçiş imkanı sunan ACC, aynı zamanda düşük hızda takip ve fren fonksiyonu ile yokuş aşağı inerken ayarlanan hızı sabit tutuyor. Yeni HR-V'nin radar teknolojisi kullanan Kör Nokta Uyarı Sistemi ile kör noktada bir araç tespit etmesi halinde sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarı gönderilirken; sürüş güvenliğini arttırmak için algılama mesafesi 3 metreden 25 metreye çıkarılıyor. Yeni HR-V'de iyileştirilen Çapraz Trafik İzleme Sistemi'nde arka yan radar sensörler kullanılarak geri manevra esnasında sağdan ve soldan yaklaşan araçlar konusunda sürücü görsel ve işitsel olarak uyarılıyor. HR-V ile Avrupa'da ilk kez sunulan Eğim İniş Kontrolü özelliği, sadece 3 km/s minimum hızda çalışırken; bu özellik sayesinde otomobil kaygan otopark rampaları veya dik karlı yollar gibi tutunma yüzeyi zayıf noktalarda daha kontrollü ve güvenli bir sürüş sağlıyor.